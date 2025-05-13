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中職／統一獅辦唐肇廷、傅于剛感謝會 選手生涯謝幕不無聲告別

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
統一獅隊唐肇廷、傅于剛今年卸下選手身分，轉任二軍教練，球團感謝兩人對球隊的貢獻，規畫感謝會，將在5月24、25日連續兩天登場。圖／統一獅隊提供
統一獅隊唐肇廷、傅于剛今年卸下選手身分，轉任二軍教練，球團感謝兩人對球隊的貢獻，規畫感謝會，將在5月24、25日連續兩天登場。圖／統一獅隊提供

統一獅唐肇廷傅于剛今年卸下選手身分，轉任二軍教練，球團感謝兩人對球隊的貢獻，規畫感謝會，將在5月24、25日台南棒球場賽事連續兩天推出「棒球的故事，唐肇廷、傅于剛感謝有你」，讓選手們能夠跟長期支持他們的球迷表達感謝。

唐肇廷為2012年選秀統一獅第二輪加盟，12年職棒生涯，繳出598支安打，打擊率2成77，曾是獅隊主力外野手，2021年備戰總冠軍戰前因熱身賽發生跌倒導致阿基里斯腱斷裂，這是唐肇廷職棒生涯最嚴苛的考驗，而他展現不服輸的鬥志，經歷八個月的復健，再次重回到一軍出賽，展現鋼鐵般的鬥志及不服輸的精神，值得給予最棒的掌聲。

傅于剛為2010年選秀第六輪加盟，14年職棒生涯，以中繼投手為主，為2012年新人王得主，生涯377場出賽，投球局數417局，拿下23勝9敗，中繼成功70次，救援成功7次，生涯投手防禦率3.65。

24日為「棒球的故事-唐肇廷感謝有你」，賽前場外活動下午2點半到3點將有簽名會活動，凡當日至萊恩酷商品單筆消費滿1000元，前50位即可唐肇廷簽名會參加券一張，限簽統一獅週邊商品一樣。

25日「棒球的故事-傅于剛感謝有你」，下午2點半到3點進行簽名會，凡當日至萊恩酷商品單筆消費滿1000元，前50位即可傅于剛簽名會參加券一張，限簽統一獅週邊商品一樣。

兩天賽前唐肇廷及傅于剛感謝會活動，將開放球迷獻花感謝活動，每場將開放30組球迷，即日起歡迎支持唐肇廷及傅于剛球迷線上報名填寫，將於21日公布幸運抽選參加獻花活動球迷。

立即線上報名

https://forms.gle/TW3Bc1goDvFi3u4Q9

傅于剛 唐肇廷 統一獅

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