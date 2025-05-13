經典賽／日本監督談再戰台灣盼先握領先 日媒警戒古林睿煬

日本隊監督井端弘和昨天度過50歲生日，接受日本媒體聯訪談到明年世界棒球經典賽願景，期望再攀「世界一」，他也聊到去年世界12強棒球賽輸給中華隊，日本武士必須強化自身迎接挑戰，他預期經典賽台日大戰會是緊繃的一戰，誰能先握領先將是決勝關鍵。

井端弘和的50歲生日願望正是許願「世界一」，挑戰明年帶領日本隊完成經典賽衛冕任務，他說：「當然，這是我想要完成的事，也是全日本的願望，希望打出精彩的比賽並奪得冠軍。」

井端去年領軍日本隊在12強賽屈居亞軍，冠軍賽以0：4不敵中華隊，國際賽27連勝也因此畫下句點，兩隊在明年經典賽預賽分在同組，將在東京巨蛋再次狹路相逢，也是日本的首戰對手；中華隊賽程則是先碰澳洲，再打日本。

井端表示，「上次我們輸給台灣，但接下來雙方選手陣容都會有不一樣，我想台灣會變得更強，所以我們也必須有計畫地增加強自己的實力，這會是第一場比賽，我想雙方都會比較緊繃，所以希望可以盡快取得領先。」日本媒體也特別提到，去年12強未參賽的古林睿煬，最近剛在日本職棒場上投出完封勝，有望助拳這次經典賽。