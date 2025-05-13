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中職／古林睿煬在日完封勝 陳傑憲大讚「無敵」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導

「台灣金孫」古林睿煬輸出北海道，前天面對樂天金鷲投出技驚四座的完封勝，昨被降下二軍、跳過本周先發，最快廿二日重返一軍作戰；前統一獅隊友、「台灣隊長」陳傑憲看過這場比賽直呼「無敵」，大讚台灣選手在日本投出這樣的成績相當不易。

古林睿煬旅日第三場出賽，以九十八球締造完封勝，為台將史上第三人，跟進郭泰源、陳偉殷兩大強投行列。獅隊當天在花蓮出賽，因碰上大雨攪局，選手們上午十一點抵達球場，教練團指示如果比賽沒打就下午兩點半解散，有打就兩點半開始熱身，古林正好在兩點半前結束比賽，讓獅隊球員看了整場比賽。

陳傑憲稱讚，古林不只是「統一出產」，也是「台灣之光」，「真的很為古林開心，也為台灣開心，可以在日本丟出這樣的成績，真的不容易，隔這麼久才出一個，希望維持這樣的感覺下去，繼續為自己、為台灣貢獻，作為曾經同隊學長、同為打棒球的，大家都會很努力為他加油。」

陳傑憲也提到，自己一直都有信心古林睿煬的球威可以壓制日本打者，「但會有點擔心他的控球，不過他那場真的無敵欸。」

古林睿煬 日本 棒球 陳傑憲

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