青年公園棒球場尚無投手丘 打國手選拔賽將成考驗

U12世界盃國手選拔賽、華南金控盃少棒賽24日開打，但比賽主場地青年公園棒球場投手丘尚未設置完成；上屆選拔賽冠軍隊台北市總教練章子健點出，比賽開打前若沒解決，對球員將是考驗。

國手選拔賽5月底陸續舉行，華南金控盃全國少棒賽為今年7月將在台南舉行的U12世界盃棒球賽國手選拔賽，比賽將於5月24日在青年、新生公園棒球場兩地開打，最後決賽主場地在青年公園棒球場。

台北市青年公園棒球場更換人工草皮後，在3月底謝國城盃少棒賽使用時，就已提出意見棒球場沒有投手丘狀況要改善。

據了解，當時棒協代表及世界棒壘球總會（WBSC）相關人員也到場看過場地，明確提出棒球場需要設置投手丘，後續也協助聯繫場地人員，並提出相關報價，但截至目前為止沒有新進度，還未動工設置投手丘。

國手選拔賽開打在即，棒協表示，理解這段期間球場有不少棒壘球賽，但估算設置投手丘不會花費太長的工程期，也希望在選拔賽正式開打前，一定要完成投手丘，才符合球場規定。

棒球規則中明定，少棒球場投手板須高於本壘板6吋，即便是過去是在各級棒球和壘球共用的球場，也多會利用投手丘與本壘距離的坡度差想辦法符合規定，不至於完全沒有投手丘。

不少教練聽到青年公園棒球場沒有投手丘時反應都很訝異，而上屆華南金控盃少棒賽冠軍隊台北市總教練章子健表示，母隊福林校內場地也有投手丘，選拔賽使用兩個場地，標準應該要一致，不然比賽前半段在新生公園打、決賽移往青年公園，對於沒有投手丘投手出手點的調整會是考驗。

身為上屆冠軍隊，被問起是否有挑戰連霸壓力，章子健表示會盡力拚，此次以福林國小為主體，加入東園、社子、立農、敦化國小組成聯隊參賽，守備是優勢，會鼓勵球員把細節做好，盡力打好每一場比賽。