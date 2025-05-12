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經典賽／蔡其昌透露3新成員加入國家隊 有意親自赴美展現誠意

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
2026世界棒球經典賽中華隊日前舉行選訓會議。圖／中華職棒聯盟提供
2026世界棒球經典賽中華隊日前舉行選訓會議。圖／中華職棒聯盟提供

中華隊備戰2026年世界棒球經典賽，後勤作業持續布局中，中職聯盟會長蔡其昌透露，即將公布3位團隊新成員，3人都能協助情蒐，而自己也考慮接下來親自赴海外與選手碰面，「展現誠意，邀請優秀成員加入國家隊。」

中華隊在今年2月資格賽闖關，前進東京巨蛋挑戰正賽，將由總教練曾豪駒繼續領軍，考慮他今年身兼樂天桃猿隊一軍首席教練分身乏術，前期作業也招攬其他人手幫忙。

蔡其昌透露，將有3位新成員加入情蒐、後勤團隊，「大概都談好了，剩下一些細節要再處理一下。」他給出提示，三位球員時期都很有成績，有一位是很有名的教練，都很有意願投入中華隊，「豪駒總教練這段時間比較忙，有一些工作可以請這三位來協助，借重他們的長才，一起來協助國家隊，集結更多資源進來，可以強化國家隊的都嘗試來做。」

蔡其昌也透露，接下來會規畫前往美國、日本觀察及接洽選手，如果自己行程可以，也會親自飛一趟，「展現誠意，邀請優秀球員加入國家隊，這個就是我最大的目的，我去代表一個態度、一個誠意，不是我去就一定會怎樣，但總是盡其可能地做。」至於經費問題，他表示，國家無法支付的，會由聯盟自己出，「也謝謝球迷對聯盟的支持，買雜誌、買商品。」

中職 中華隊 樂天桃猿

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