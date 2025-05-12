中職／一開始想要逃 吉力吉撈接手工會盼續用肢體語言發揮影響力

職棒球員工會理事長今天舉辦交接儀式，陳傑憲自承分身乏術，儘管有不少希望他連任的聲音，但還是決定交棒；吉力吉撈．鞏冠上任新任理事長，坦言一開始想逃，但後來覺得既然有能力，也希望自己能扛下這份使命感。

陳傑憲坦言，這3年任期，其實有時會小鬧脾氣，說當完這3年就不當了，「大家也知道最近有些事情造就現在的我，所以有些希望我是不是繼續當，但還要打球還有一些私事，再加上工會真的有點忙不過來。」

選擇吉力吉撈．鞏冠接棒，陳傑憲說：「他一直說我是很好的隊長，對我來說，他也是很棒的選手、很棒的兄弟，他很有感染力、有渲染力，肢體語言影響到團隊，會讓我們更振奮、更想要贏，私下也很搞笑，各方面都是很適合的領導人物。」

吉力吉撈．鞏冠在得知可能要接這個位置當下，有股龐大使命感上身，「一開始有點想逃避，這要老實講，但後來覺得有能力，就必須接受這樣的責任、這樣的使命，去幫助大家越來越好。」

談到職業運動員在台灣所扮演的角色，他的答案是「影響力」、「社會責任」。吉力吉撈．鞏冠說，棒球比賽有很多小朋友在看，也有家長帶小孩來，「像我自己肢體語言比較豐富，可能會影響到很多人，自己在場上表現很振奮時，希望藉此激勵隊友、球迷，很多人可能工作有壓力來看球紓壓，看到我們激情表現就會很開心。我覺得這就是一個影響力，也是一個責任，也希望把更好的表現帶給大家。」