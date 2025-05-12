中職／李東洺對雄鷹連12局未失分 新莊登板為悍將6連敗解危

富邦悍將隊明天重返新莊棒球場，對台鋼雄鷹隊展開2連戰首戰，推出本土投手李東洺登板先發，力拚終止6連敗紀錄，雄鷹洋投艾速特應戰。

悍將昨天在花蓮球場對統一獅之戰因雨延賽，目前6連敗、近10戰9敗，戰績7勝21敗排名墊底，團隊勝率只有2成5。

悍將明起5場比賽都在新莊球場進行，先對雄鷹進行2連戰，16日起再和味全龍隊進行3連戰，目前主場戰績只有5勝8敗，也是必須解決之處。

悍將本季唯一占優勢的對戰組合就是對雄鷹3勝2敗，李東洺目前4場先發投出1勝1敗、防禦率2.95，其中兩戰和雄鷹交手，合計12局被揮出7支安打，出現4次四死球（1次觸身球），投出8次三振，連續12局未失分，4月30日投6局奪勝。

艾速特目前5場先發，戰績2勝3敗、防禦率2.30，唯一對決悍將是4月12日，投5局被揮出6支安打，包括1支全壘打，失5分（4分自責）吞敗。