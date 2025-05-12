中職／蔡其昌喊話李宗賢、王正棠加油 重申：不能只在贏球時愛他們

職棒球員工會今天進行理事長交接儀式，新任理事長吉力吉撈．鞏冠領軍的新團隊上任，中華職棒聯盟會長蔡其昌在致詞時提到來自富邦悍將隊的成員時，還特地說了句「加油」，會後被媒體問到此事，他也搬出自己常掛在嘴邊的話，「不可以只有在贏球時愛他們。」

蔡其昌今天出席球員工會理事長交接儀式，感謝陳傑憲在過去三年的貢獻，也期許吉力吉撈．鞏冠拿出打全壘打的力量推動工會運作；他在提到新任副理事長李宗賢、監事王正棠時，特地說了句「加油，知道就好，懂的就懂」，讓現場也忍不住笑了出來。

蔡其昌會後被問到此事，他表示，「你們都知道，比賽有輸有贏，球是圓的，我講過很多次，不可以只有在贏球時才愛他們，這就是比賽的本質。人生和比賽其實一樣，會遇到挫折和失敗，沒有人會一帆風順，也沒有球隊會一直贏，我覺得永不放棄、拿出鬥志，就會往好的方向走，所以和他們鼓勵一下。」

蔡其昌也提到本屆相對年輕的工會陣容組成，直言這是好事，「年輕選手參與、磨練，對工會長期會有幫助，這是很好的現象，祝福工會，聯盟會和過去一樣和工會密切合作。」