中職／知道古林球威能壓制但擔心控球 陳傑憲看完神級戰役誇「無敵」

「台灣金孫」古林睿煬成為昨天全台最火燙的關鍵字之一，前東家統一獅隊在花蓮出賽，因老天意外幫忙，花蓮棒球場走一趟沒打成比賽，但正好看完整場古林睿煬好投，陳傑憲今天還原現場狀況，總教練林岳平在愛徒完封勝一瞬間喊：「OK！收！」作為昔日隊友、學長的陳傑憲也說，真的是無敵的一戰。

古林睿煬昨天以98球面對樂天金鷲隊完成「瘋狗級」完封勝，而曾在日職以百球內締造9局完封勝的台灣投手，古林睿煬是史上第三人，與郭泰源、陳偉殷兩大強投並肩。

陳傑憲還原昨天獅子軍在花蓮出賽的前線視角，他笑說：「老天爺安排好，故意下雨，讓我們可以看完這場比賽。」昨天獅隊11點到球場，陳傑憲透露，教練說如果比賽沒打，兩點半後大家就可以撤，有打的話就兩點半後再熱身，古林睿煬正好在兩點半前結束比賽，他們因此看了全場比賽，一打完，餅總馬上就說：「OK！收！」

陳傑憲稱讚，古林不只是「統一出產」，也是「台灣之光」，「我相信不只我們在花蓮，相信你們在天母也有看。」講一講點名台下的劉基鴻，「我相信在座最開心的是劉基鴻。」

看到古林睿煬旅日發光，陳傑憲說：「真的很為古林開心，也為台灣開心，可以在日本丟出這樣的成績真的不容易，隔了這麼久出一個。希望他維持這樣的感覺下去，繼續為自己、為台灣貢獻，作為曾經同隊學長、同為打棒球的，大家都會很努力為他加油。」

陳傑憲也提到，自己一直都有信心古林睿煬的球威可以壓制日本打者，「但會有一點擔心他的控球，但他昨天無敵欸！」