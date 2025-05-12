中職／吳明鴻、吳柏萱脫離戰線 雄鷹簽下培訓選手張育誠
台鋼雄鷹隊捕手吳明鴻、吳柏萱今年賽季因傷脫離戰線，球團為了充實捕手戰力，9日先將訓練員黃穎章轉為自行培訓，今天再簽下自行培訓選手張育誠。
張育誠說：「謝謝台鋼雄鷹球團的肯定，給我這個機會，我會好好珍惜在球場上的機會，努力把自己的能力展現出來。」
張育誠在南華大學時期和黃群、曾品洋並肩作戰，後來轉學至遠東科大，目前效力全越運動棒球隊，2023、2024年參與中華職棒新人測試會都獲得推薦，2024年更在測試會揮出全壘打，是當時唯一開轟選手。
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