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中職／吉力吉撈接任球員工會理事長 蔡其昌期許用開轟力量推動會務
中華職棒球員工會今天舉辦第七屆理事長交接儀式，陳傑憲交棒吉力吉撈．鞏冠，中職聯盟會長蔡其昌出席交接儀式，期許吉力吉撈．鞏冠用打全壘打的力量，推動工會運作。
陳傑憲在交接儀式中將象徵「傳承與責任」的球棒信物交給吉力吉撈．鞏冠，隨後由吉力吉撈．鞏冠頒發證書給予新任理監事成員，宣告新團隊上場。
吉力吉撈．鞏冠提出三項未來目標，一、與聯盟合作成立「勞資關係小組」，加強交流，建立對等、互惠的夥伴關係；二、健全下一階段團體協商，推動更平衡的勞資關係，全面討論與選手權益相關的議題；三、合作拓展肖像權價值，與聯盟、球團共同建立運動員在台灣的價值。
蔡其昌出席交接儀式，先誇讚陳傑憲在理事長任內的表現，指出感受最深的是工會與聯盟簽訂台灣首份職業運動團體協約，保障選手出戰國際賽的權益，不僅有益於台灣棒球，也帶動其他運動跟進；他幽默表示，接下來吉力吉撈上任理事長，他的全壘打數量比傑憲多，期望他用打全壘打的力量，投入工會運作上，「我不會比較喜歡傑憲，我還是很愛你，聯盟一樣，全力配合吉力理事長。」
歷任中華職棒球員工會理事長
第一屆 郭建成
第二屆 葉君璋
第三屆 葉君璋
第四屆 胡金龍
第五屆 周思齊
第六屆 陳傑憲
第七屆 吉力吉撈．鞏冠
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