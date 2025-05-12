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中職／吉力吉撈接任球員工會理事長 蔡其昌期許用開轟力量推動會務

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠出任職棒球員工會理事長。報系資料照
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠出任職棒球員工會理事長。報系資料照

中華職棒球員工會今天舉辦第七屆理事長交接儀式，陳傑憲交棒吉力吉撈鞏冠，中職聯盟會長蔡其昌出席交接儀式，期許吉力吉撈．鞏冠用打全壘打的力量，推動工會運作。

陳傑憲在交接儀式中將象徵「傳承與責任」的球棒信物交給吉力吉撈．鞏冠，隨後由吉力吉撈．鞏冠頒發證書給予新任理監事成員，宣告新團隊上場。

吉力吉撈．鞏冠提出三項未來目標，一、與聯盟合作成立「勞資關係小組」，加強交流，建立對等、互惠的夥伴關係；二、健全下一階段團體協商，推動更平衡的勞資關係，全面討論與選手權益相關的議題；三、合作拓展肖像權價值，與聯盟、球團共同建立運動員在台灣的價值。

蔡其昌出席交接儀式，先誇讚陳傑憲在理事長任內的表現，指出感受最深的是工會與聯盟簽訂台灣首份職業運動團體協約，保障選手出戰國際賽的權益，不僅有益於台灣棒球，也帶動其他運動跟進；他幽默表示，接下來吉力吉撈上任理事長，他的全壘打數量比傑憲多，期望他用打全壘打的力量，投入工會運作上，「我不會比較喜歡傑憲，我還是很愛你，聯盟一樣，全力配合吉力理事長。」

歷任中華職棒球員工會理事長

第一屆 郭建成

第二屆 葉君璋

第三屆 葉君璋

第四屆 胡金龍

第五屆 周思齊

第六屆 陳傑憲

第七屆 吉力吉撈．鞏冠

吉力吉撈 陳傑憲 鞏冠

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