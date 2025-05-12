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日職／古林睿煬創火腿隊史罕見紀錄 日網友讚：無敵速球太強了

聯合新聞網／ 綜合外電報導
古林睿煬98球無四死完封勝。資料照
古林睿煬98球無四死完封勝。資料照

效力日本火腿的台灣強投古林睿煬，在北海道主場以98球完封樂天金鷲，達成「瘋狗級」完封勝（Greg Maddux，指在100球以內達成完封）的壯舉，也創下個人職業生涯首次無四死球完封勝。

古林睿煬在比賽初期獲得隊友的火力支援後，便以穩健的節奏逐步累積出局數，一直到6局下半兩出局才被樂天擊出安打；整場比賽，古林睿煬僅被擊出兩支安打，甚至沒有讓對手站上二壘，表現幾近完美。

看著古林睿煬頻頻用強勁「火球」壓制樂天打線，許多日本球迷網友也紛紛讚嘆：「高角度的無敵速球，真的太強了」、「球速與尾勁實在驚人！」

古林睿煬成為日本火腿隊史上第3位用不到100球就拿下完封勝的外籍投手，前兩人分別是1995年7月4日面對西武的葛羅斯（Kip Lee Gross，81球），以及2002年4月10日對上羅德的馬來寶（Carlos Mirabal，80球），後者曾效力過中職和信鯨以及台灣大聯盟年代勇士。

此外，古林睿煬也是日職史上第3位上演「瘋狗級完封勝」的台灣投手，郭泰源在1988年4月23日面對近鐵只用86球，而陳偉殷在2011年8月17日對上巨人則是用了96球。

古林睿煬成就個人首場完投完封勝，也助隊登上太平洋聯盟第一。資料照
古林睿煬成就個人首場完投完封勝，也助隊登上太平洋聯盟第一。資料照

北海道 日本 職業

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