中職／剛退出斗山熊啦啦隊 權喜原光速登台5月大巨蛋為味全龍應援

味全龍隊今年嘗試「客座」啦啦隊女孩，繼4月在台北大巨蛋的賽事邀請金娜妍後，今天宣布5月23到25日大巨蛋主場系列賽事，邀請在南韓被譽為「怪物新人」的新生代啦啦隊女神權喜原，擔任應援嘉賓。權喜原近日才剛宣布從南韓職棒斗山熊隊啦啦隊引退，再次投入職棒應援，獻給味全龍隊。

年僅21歲的權喜原，於2024年加入斗山熊啦啦隊，出道後迅速以精緻可愛的洋娃娃美貌與甜美舞姿，一舉成為粉絲矚目焦點，並在南韓知名論壇Dctrend的人氣票選中奪冠，李珠珢則在這項票選排名第二。

權喜原被封為新生代球場女神中的「怪物新人」，人氣指數爆表同時，也引發台灣網友關注，如今確定權喜原將為5月的大巨蛋賽事注入更多樣的韓風魅力，也讓眾多球迷粉絲引頸期盼。