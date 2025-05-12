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中職／韓職「怪物新人」權喜原登蛋 強勢助陣味全龍

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
「怪物新人」權喜原將於23到25日在台北大巨蛋應援。圖／味全龍隊提供
「怪物新人」權喜原將於23到25日在台北大巨蛋應援。圖／味全龍隊提供

味全龍隊將於23到25日在台北大巨蛋擔任主隊，對台鋼雄鷹隊進行3連戰，球團今天宣布，南韓職啦啦隊「怪物新人」權喜原連續3天登蛋應援。

龍隊相關訊息如下：

龍隊邀請在南韓被譽為「怪物新人」的新生代啦啦隊女神權喜原擔任應援嘉賓，這是權喜原日前宣布從韓職斗山熊隊啦啦隊引退後，首次參與職棒現場應援活動，預計將再掀起台、韓球迷粉絲高度關注，並成為今年中職球季中最矚目的亮點之一。

年僅21歲的權喜原去年加入斗山熊啦啦隊，出道後迅速以精緻可愛的洋娃娃美貌與甜美舞姿，一舉成為粉絲矚目焦點，並在南韓知名論壇《Dctrend》的人氣票選中奪冠，被封為新生代球場女神中的「怪物新人」，人氣指數爆表同時，也引發台灣網友爭相關注。

權喜原宣布從斗山熊啦啦隊引退後，驚喜傳出跨海來台應援消息，預期將為龍隊5月大巨蛋賽事注入更多樣的韓風魅力，也讓眾多球迷粉絲引頸期盼。

對於即將登上台北大巨蛋應援，權喜原表示，非常期待能親身感受中華職棒與龍隊球迷的應援熱情，她也正積極練習應援舞蹈，並特別準備一段中場舞表演，期望帶給現場球迷粉絲最棒的演出，更多相關資訊將於龍隊官方社群公布。

啦啦隊 斗山熊 韓職

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