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MiLB／沙子宸後援3局飆7K無失分 林振瑋高A先發吞敗

中央社／ 台北12日電
沙子宸。資料照
沙子宸。資料照

旅美奧克蘭運動家隊21歲投手沙子宸今天在1A後援登板展現三振功力，投3局飆7K無失分，球隊終場以5比8吞敗，沙子宸無關勝敗；聖路易紅雀高A林振瑋今天先發投2.2局1責失分吞敗。

美國職棒小聯盟1A賽事運動家隊今天與洛杉磯天使隊交手，運動家隊前5局打完4比8落後，6局下換上台灣投手沙子宸登板後援，沙子宸被首名打者敲出安打，三振抓到首個出局數，跑者盜上二壘、靠著失誤站上三壘，沙子宸連飆2K、穩守不失分。

7局下沙子宸2人出局後被敲出安打，接著投出三振瓦解對手攻勢，8局下讓對手3上3下；今天總計用43球投3局，被敲出2支安打，投出7次三振、沒有四壞保送，無失分、無關勝敗，賽後防禦率1.93。

「火球男」林振瑋台灣時間5日本季首場出賽在1A登板先發，今天則在高階1A對密爾瓦基釀酒人隊比賽擔任先發，1局上讓打者3上3下，2局上有狀況，單局被敲出3支安打，加上隊友守備失誤失掉3分。

3局上林振瑋再因為隊友守備失誤、被敲安打再掉1分，2人出局後退場；總計用48球投2.2局，被敲出5支安打，投出3次三振、沒有四死球保送，失掉4分（1分責失分），球隊終場以4比5吞敗，林振瑋承擔敗投，賽後防禦率3.38。

林振瑋 沙子宸

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