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中職／悍將不僅包尾本季數據 團隊打擊率已掉歷史低點

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊戰績持續探底，本周回到新莊棒球場作戰。本報資料照片
富邦悍將隊戰績持續探底，本周回到新莊棒球場作戰。本報資料照片

富邦悍將隊戰績一瀉千里，各項投打數據都在6隊居末位，甚至逼近歷史低點，目前團隊打擊率只有0.231，還低於1999年興農牛隊0.232保持的中職史上單季最低打擊率紀錄，上壘率、長打率也都排在史上前3爛，悍將會繼續探底或觸底反彈備受關注。

悍將目前處於6連敗，本周將回到主場新莊棒球場作戰，但「新莊城堡」已非開季之初的悍將搶勝堡壘，而是另一個連敗地獄，在主場也已累積7連敗，追平球團史（2017年起）最長主場連敗紀錄，明天若面對台鋼雄鷹隊再輸就會破紀錄。

悍將前28場打完，僅取得7勝21敗、勝率0.25，各項數據都是聯盟最差，失分152分、得分80分，投球數據包括防禦率4.86、被打擊率0.294、每局被上壘率1.57，團隊打擊則是打擊率0.231、上壘率0.292、長打率0.315，全數包尾。

中職史上單季團隊最低打擊率為1999年興農牛隊0.232，悍將目前還低於這個數字；此外，年度最低長打率為2003年第一金剛隊0.308，最低上壘率為1999年興農牛隊0.289，悍將當前的這兩項數據都排在史上第三差。

至於年度最差團隊投手數據，有來自2016著名彈球年的數據當墊背，年度最差防禦率為2016年Lamigo桃猿隊6.26，年度最差每局被上壘率為2016年統一獅隊1.72，年度最差被打擊率則是1996年興農牛隊0.3164，2016年中信兄弟隊0.3162居第二。

Lamigo桃猿 中職 台鋼雄鷹

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