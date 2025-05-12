中職／統一獅隊長陳傑憲領軍 大勢男團MR. LIONS出道

統一獅隊將於6月14、15日在台南棒球場對中信兄弟隊進行2連戰，推出上半季壓軸主題日，大勢男團「MR. LIONS」耀眼出道。

獅隊指出，歷年最受球迷期待、主打高顏值的「兆豐銀行傑尼獅主題日MR. LIONS」正式解禁，結合時下最流行的「推活」文化，由隊長陳傑憲領軍，包含蘇智傑、陳重羽、林安可、郭俊麟、潘傑楷及新生代傑尼獅陳聖平、林佳緯，今年將以大勢男團「MR. LIONS」風格與球迷見面。

傑尼獅主題日歷年來都是球迷相當喜愛的主題日之一，曾推出過紳士西裝、理想情人、日式浴衣、偵探學園、港式茶餐廳等不同主題。

獅隊今年將選手們打造為大勢男團，由台南質感西服品牌「Spark紳士西服」包辦整體服裝造型，針對每個人不同的個性搭配，展現出與場上不同的帥氣模樣，拍攝過程中，對於能夠嘗試不同造型，選手們也覺得很新鮮。

林安可表示，這次能趁著拍攝機會，穿上一直很想試試看看皮衣風格，也覺得很適合自己。

6月14、15日登場的傑尼獅主題日，除了台南球場將換上由這次主視覺所延伸的布置及人形立牌供球迷們拍照打卡，也會有場外舞台活動、遊戲攤位等規劃；進場贈品推出8位選手的個人應援扇、壓克力吊飾及人生四格相卡，每日贈送不同款式，數量有限換完為止。

這兩場比賽門票從5月17日中午12點起全面開賣，售票系統在全台統一超商ibon售票機台及ibon售票網。