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中職／悍將心動信號主題日 本季首套主題球衣迎戰對手

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊5月17、18日「心動信號」主題日登場，場外有專屬的悍將拍照區，還將穿上本季首套主題球衣「心動信號主題球衣」出戰。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊5月17、18日「心動信號」主題日登場，場外有專屬的悍將拍照區，還將穿上本季首套主題球衣「心動信號主題球衣」出戰。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊5月17、18日「心動信號」主題日登場，場外有專屬的悍將拍照區，還將穿上本季首套主題球衣「心動信號主題球衣」出戰。

陽光男孩的全新造型，王念好「 看我的眼神別太久，小心被電得全場失控」、陳真「我不擅長隱藏自己，因為喜歡你總會穿幫」、 張奕「我會的球路很多種，就是不知道哪一種能投進你的好球帶」、豊暐「最近發現一個定律，近你者甜」、蔡佳諺「你的美讓全場驚艷，讓我愛的完全淪陷」、張育成「我不怕壓力，只怕錯過妳」，新莊棒球場將設置主題拍照專區，現場還有心動悄悄話，發掘更多悍將們的甜蜜話語。

悍將在主題日將穿上「心動信號主題球衣」迎戰對手，設計靈感來自於奔放的筆刷筆觸，跳躍的色彩如同心動的節奏，完美展現球員在場上及場下的青春活力！除了吸睛的主題球衣與球帽外，更同步推出多款充滿春夏氣息的限定商品，包含率性的無袖連帽背心、清爽的漸層短袖T恤以及展現青春曲線的短版服飾，全系列商品以柔美的漸層色調相互呼應，彷彿置身於浪漫的戀愛氛圍中。

現場還將有現點現做的美味糖餅「春日糖餅」、來自瑞酩酒廠的獨有品牌「青玥梅酒」、專營台灣蜂蜜，並將其融入清涼飲品與美味雞蛋糕中「一人有餡公司」、 還原仙草最原始的風味「人山艸」，更多主題日活動詳情，請上富邦悍將官方粉絲團查詢。

富邦悍將 張育成 王念好

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