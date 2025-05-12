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日職／古林睿煬98球完封勝 台將第3人

聯合報／ 記者蘇志畬藍宗標／綜合報導
旅日北海道日本火腿隊台灣投手古林睿煬，昨日九十八球無四死零失分表現、成就個人首場完投完封勝，也助隊登上太平洋聯盟第一。中央社
旅日北海道日本火腿隊台灣投手古林睿煬，昨日九十八球無四死零失分表現、成就個人首場完投完封勝，也助隊登上太平洋聯盟第一。中央社

生涯在日本職棒的第三場登板，「台灣金孫」古林睿煬就締造罕見紀錄，昨天面對樂天金鷲隊以九十八球投出九局完封勝，成為史上第三位「瘋狗級完封」的台灣球員，火腿隊總教練新庄剛志稱讚古林時，開心大玩諧音哏。

火腿隊昨天以四比○拿下勝利，成為日職第一支取得廿勝的球隊、躍居太平洋聯盟排名第一。古林睿煬的表現最閃耀，九局完投完封，只被敲出兩支安打，另有七次三振沒有保送，本季兩勝一敗，跨場連十五局未失分，防禦率降到二點九一。

新庄剛志賽後受訪時說：「面對古林，我連古的音都發不出來（意指一句話也說不出來）。」用諧音雙關大讚古林睿煬壓倒性的好投，更笑稱是否該叫他「古達克斯」，向以百球內投出完封的美職投手「瘋狗」麥達克斯致敬。

談到古林的投球內容，新庄剛志讚不絕口：「投得太棒了。滑球控制非常出色。對左打者能卡進內角，讓對手打出很多飛球，而且牽制跑者動作也很確實。真的太棒了，會讓人希望他能投出無安打比賽。」

古林睿煬則表示，自己的想法就是不要失分，也謝謝隊友前面就拿下分數，給予很大的安定感，加上球隊情蒐、捕手帶領，還有隊友守備幫助，才能投出這樣的好比賽。

古林睿煬成為史上第十位在日職投出完封勝的台灣投手，也是郭泰源陳偉殷之後，第三位不到百球就投出九局完封的台將，廿四歲的他在日職生涯起步階段就與巨投並肩。

古林一軍初登板時對樂天先發五點二局失七分（五分自責）吞生涯首敗，昨天成功復仇，樂天監督三木肇賽後坦言，古林睿煬的球很強，幾乎完全打不到，未來一定還會再對決，「不能再這樣下去了」。

古林睿煬 新庄剛志 樂天金鷲 火腿 郭泰源 陳偉殷

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