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日職／母親節完封勝 古林睿煬：阿嬤一直幫我加油

中央社／ 台北11日電
古林睿煬。日本火腿隊IG
古林睿煬。日本火腿隊IG

旅日火腿隊投手古林睿煬今天用98球完封勝樂天金鷲，前次對戰成經驗，並向隊友伊藤大海學滑球；母親節當日好投，阿嬤也鼓勵他，無論在哪、投得如何，會一直替他加油。

北海道日本火腿鬥士隊24歲台灣投手古林睿煬日職生涯第3場先發，今天對樂天金鷲隊投出完美表現，直到6局2人出局才被敲出安打，總計用98球完投9局，被敲出2支安打，投出7次三振、無失分，完封率隊以4比0拿勝。

古林睿煬成為繼郭泰源、陳偉殷後，台灣旅日球員百球內完封勝第3人；古林睿煬接受日媒訪問表示，比賽過程中沒有特別在意用球數，保持著到比賽結束都要持續壓制對手的心情投球。

古林睿煬日職生涯首戰的對手就是樂天金鷲隊，當時總計投5.2局失掉7分（5分責失分）吞敗；古林睿煬表示，首次對戰時，對於對手和對方的特性並沒有很了解，但這次有做更好的準備。

前次對戰首局失掉3分，投手教練加藤武治也指出，直球投得比較多被鎖定，對方也知道古林的球速很快，有抓到節奏是其中一個原因；從加藤武治給的提醒下手，加上情蒐討論協助準備，並跟隊友伊藤大海學滑球配球搶好球數，收到不錯的效果。

「阿嬤的金孫」古林睿煬在母親節當日投出完封勝，他也透露與阿嬤間的對話，「阿嬤跟我說，無論在哪裡、投得怎麼樣，都會一直幫我加油。」

古林睿煬 日本火腿鬥士 樂天金鷲

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