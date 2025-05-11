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日職／樂天監督坦言古林睿煬很強 打線幾乎完全打不到

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
古林睿煬。截圖自畫面
古林睿煬。截圖自畫面

樂天隊打線今天再次面對古林睿煬，幾乎全場被封鎖，吞下7次三振，只出現兩支零星安打，毫無得分能力，以0：4遭完封，樂天監督三木肇賽後坦言，古林睿煬的球很強，幾乎完全打不到。

古林睿煬4月23日一軍初登板，對手就是樂天，先發5.2局被揮出9支安打，包括淺村榮斗3分砲，失7分（5分自責）吞下生涯首敗。

相隔18天再度交手，地點同樣是火腿主場Es Con Field Hokkaido，古林睿煬這次只花2小時24分，在30375名球迷面前投出2安打完封勝，生涯301轟的淺村這次3個打數掛零、吞下1次三振，古林睿煬完全討回面子。

火腿在北海道主場3連戰橫掃樂天，吸引87481人進場觀戰，相隔38天再度躍居太平洋聯盟排名第1，古林睿煬為球隊立下大功；反觀樂天本季第3次4連敗，也是第5次被對手完封，三木肇說：「打線不能再沈默下去了。」

樂天本季第2次對火腿3連戰遭橫掃，對戰8場掉到2勝6敗，今天先發投手岸孝之前兩局就因兩支全壘打失3分，三木肇認為一開賽就處於被迫追趕的狀態，而且古林睿煬的投球節奏較好，如何讓打者上壘、得分都是巨大挑戰。

三木肇表示，未來一定會再對決古林睿煬，不能再這樣下去了。

古林睿煬 樂天

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