快訊

患帕金森氏症風險增126%！美研究示警住「1處」附近要小心 恐是殺蟲劑惹禍

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／恭喜古林！古久保健二從一點看出完封勝關鍵

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
古林睿煬。截圖自畫面
古林睿煬。截圖自畫面

日職火腿隊台灣投手古林睿煬今天以98球投出9局完投完封勝，好表現就連中職樂天桃猿隊總教練古久保健二都稱讚不已「真的很恭喜他」，並從球速這點看出，古林睿煬今天應該是以控球為主。

古林睿煬從中職統一獅隊轉戰日職，古久保一直都很關注他在日本的成長，今天猿隊與味全龍隊原訂在天母棒球場交手，但受到雨勢影響，開打時間從2點一路延後，到4點宣告延賽，也讓古久保健二有時間觀察古林睿煬的表現。

古久保健二表示，每一次古林睿煬先發都很讓人期待，這次是剛好有看到，「他到日本學到很多、有成長，才能投出這樣內容的比賽。」

古林睿煬1個月內面對樂天金鷲隊2次，卻能翻轉初登板被打7分的劣勢，轉化為9局7K無失分演出，古久保健二指出，這要歸功他有在研究對手。

古久保健二在中職賽前就談到，今天古林球速不算特別快，或許是在追求控球，而最終看到他投出完封，「能夠在100球以內完封，代表控球非常好，球速不是一直都在150公里，但能夠搶下好球，在前面球數就跟打者對決，非常漂亮的一場比賽。」

古林睿煬也成為繼郭泰源、陳偉殷之後，第三位在日職以百球內投出完封的台灣投手，古久保健二表示，郭泰源與陳偉殷都是具有球速、控球的好投手，古林睿煬也是如此，三人相同點是速球之外，還具有別的武器球，而且投球角度銳利。

有趣的是，當記者提到上一位在日職投出完封勝的台灣投手是陽耀勳時，古久保健二瞪大眼睛、嘴巴變成「O型」，震驚良久才說：「完全不知道有這件事，我是知道還有郭源治、莊勝雄也有投過完封。」

古久保健二 古林睿煬 球速

延伸閱讀

日職／古林睿煬好投樂開懷 新庄剛志大玩諧音梗：連古都說不出

日職／古林睿煬「瘋狗級完封」台將史上第三人 並肩郭泰源、陳偉殷

日職／連15局未失分防禦率降到2.91 古林睿煬領軍火腿躍居龍頭

日職／9局完封復仇樂天 古林睿煬感謝隊友、捕手、情蒐相挺

相關新聞

日職／古林睿煬98球9局完封勝！台灣投手暌違13年第10人

「台灣金孫」古林睿煬本季第3度登板，面對曾對決過的樂天金鷲隊，雖然開賽17上17下之後被敲安破功，但一路投完9局沒有失分...

日職／古林睿煬好投樂開懷 新庄剛志大玩諧音梗：連古都說不出

「台灣金孫」古林睿煬今天投出98球的9局完投完封，幫助火腿隊成為今年日職第一支取得20勝的球隊，賽後總教練新庄剛志心情大...

日職／古林睿煬5局15上15下 日本球迷喊「完美」

「台灣金孫」古林睿煬本季第3度登板，面對初登板老對手樂天金鷲隊，不僅克服前兩場的首局亂流症候群，更一路投到前5局製造15...

中職／向魔神樂好投說抱歉 古久保談投手戰好想拔壘包

樂天桃猿隊今天依舊讓林立、林子偉在板凳待命，總教練古久保健二透露兩人傷勢恢復進度，而昨天在延長賽0：1敗給味全龍隊，古久...

中職／花蓮大雨取消比賽 6連敗的悍將回新莊再拚翻轉

中華職棒今天原定在花蓮棒球場進行的統一獅、富邦悍將隊之戰，由於雨勢太大確定取消比賽，將延到6月28日（周六）在台南棒球場...

中職／見證史上前2快延長賽 葉君璋點出比賽加速2關鍵原因

昨天味全龍與樂天桃猿隊雖然打到延長賽才分勝負，然而僅花費花2小時33分寫下中職史上第2快延長賽紀錄，今年球季比賽時間縮短...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。