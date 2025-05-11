日職／恭喜古林！古久保健二從一點看出完封勝關鍵

日職火腿隊台灣投手古林睿煬今天以98球投出9局完投完封勝，好表現就連中職樂天桃猿隊總教練古久保健二都稱讚不已「真的很恭喜他」，並從球速這點看出，古林睿煬今天應該是以控球為主。

古林睿煬從中職統一獅隊轉戰日職，古久保一直都很關注他在日本的成長，今天猿隊與味全龍隊原訂在天母棒球場交手，但受到雨勢影響，開打時間從2點一路延後，到4點宣告延賽，也讓古久保健二有時間觀察古林睿煬的表現。

古久保健二表示，每一次古林睿煬先發都很讓人期待，這次是剛好有看到，「他到日本學到很多、有成長，才能投出這樣內容的比賽。」

古林睿煬1個月內面對樂天金鷲隊2次，卻能翻轉初登板被打7分的劣勢，轉化為9局7K無失分演出，古久保健二指出，這要歸功他有在研究對手。

古久保健二在中職賽前就談到，今天古林球速不算特別快，或許是在追求控球，而最終看到他投出完封，「能夠在100球以內完封，代表控球非常好，球速不是一直都在150公里，但能夠搶下好球，在前面球數就跟打者對決，非常漂亮的一場比賽。」

古林睿煬也成為繼郭泰源、陳偉殷之後，第三位在日職以百球內投出完封的台灣投手，古久保健二表示，郭泰源與陳偉殷都是具有球速、控球的好投手，古林睿煬也是如此，三人相同點是速球之外，還具有別的武器球，而且投球角度銳利。

有趣的是，當記者提到上一位在日職投出完封勝的台灣投手是陽耀勳時，古久保健二瞪大眼睛、嘴巴變成「O型」，震驚良久才說：「完全不知道有這件事，我是知道還有郭源治、莊勝雄也有投過完封。」