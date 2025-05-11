快訊

「進喔！進喔！」白沙屯媽祖下午近4點回鑾安座 進香之旅圓滿落幕

陳曉東自刪差評！驚訝反應這麼大 改口稱讚GD「Good Performer」

中職／猿龍戰也延賽 天母草皮沒問題但雨勢不斷

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒天母棒球場樂天桃猿與味全龍隊之戰因雨延賽，兩隊教練、球員上場向球迷致意。記者蘇健忠／攝影
中華職棒天母棒球場樂天桃猿與味全龍隊之戰因雨延賽，兩隊教練、球員上場向球迷致意。記者蘇健忠／攝影

中華職棒今天三場賽事都受到雨勢影響無法進行，繼洲際、花蓮棒球場後，在天母棒球場的樂天桃猿味全龍隊之戰也宣告延賽，場地雖無積水但雨勢不斷，評估無法讓選手安全比賽。

中職聯盟公告：「原訂2025/5/11（日）14：05 [例行賽編號91場] 樂天桃猿(天母)味全龍賽事；受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事將移至補賽週進行補賽，確切比賽地點時間待後續公告。」

天母棒球場改成人工草皮後排水性能極佳，今天即使從早上就開始不斷下雨，但依舊不見積水，原本比賽延後開打，希望等待雨勢稍歇即可進行，但最終觀察雨勢及雷達回波圖後，決定宣告延賽，兩隊教練、球員也上場向球迷致意。

中華職棒天母棒球場樂天桃猿與味全龍隊之戰因雨延賽，兩隊教練、球員上場向球迷致意。記者蘇健忠／攝影
中華職棒天母棒球場樂天桃猿與味全龍隊之戰因雨延賽，兩隊教練、球員上場向球迷致意。記者蘇健忠／攝影
中華職棒天母棒球場樂天桃猿與味全龍隊之戰因雨延賽，兩隊教練、球員上場向球迷致意。記者蘇健忠／攝影
中華職棒天母棒球場樂天桃猿與味全龍隊之戰因雨延賽，兩隊教練、球員上場向球迷致意。記者蘇健忠／攝影

味全龍 棒球 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／台中象鷹戰也打不成 魔鷹13日對決悍將挑戰連5戰開轟

中職／見證史上前2快延長賽 葉君璋點出比賽加速2關鍵原因

中職／花蓮大雨取消比賽 6連敗的悍將回新莊再拚翻轉

中職／向魔神樂好投說抱歉 古久保談投手戰好想拔壘包

相關新聞

日職／古林睿煬98球9局完封勝！台灣投手暌違13年第10人

「台灣金孫」古林睿煬本季第3度登板，面對曾對決過的樂天金鷲隊，雖然開賽17上17下之後被敲安破功，但一路投完9局沒有失分...

日職／古林睿煬好投樂開懷 新庄剛志大玩諧音梗：連古都說不出

「台灣金孫」古林睿煬今天投出98球的9局完投完封，幫助火腿隊成為今年日職第一支取得20勝的球隊，賽後總教練新庄剛志心情大...

日職／古林睿煬5局15上15下 日本球迷喊「完美」

「台灣金孫」古林睿煬本季第3度登板，面對初登板老對手樂天金鷲隊，不僅克服前兩場的首局亂流症候群，更一路投到前5局製造15...

中職／向魔神樂好投說抱歉 古久保談投手戰好想拔壘包

樂天桃猿隊今天依舊讓林立、林子偉在板凳待命，總教練古久保健二透露兩人傷勢恢復進度，而昨天在延長賽0：1敗給味全龍隊，古久...

中職／花蓮大雨取消比賽 6連敗的悍將回新莊再拚翻轉

中華職棒今天原定在花蓮棒球場進行的統一獅、富邦悍將隊之戰，由於雨勢太大確定取消比賽，將延到6月28日（周六）在台南棒球場...

中職／見證史上前2快延長賽 葉君璋點出比賽加速2關鍵原因

昨天味全龍與樂天桃猿隊雖然打到延長賽才分勝負，然而僅花費花2小時33分寫下中職史上第2快延長賽紀錄，今年球季比賽時間縮短...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。