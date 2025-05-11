中職／猿龍戰也延賽 天母草皮沒問題但雨勢不斷
中華職棒今天三場賽事都受到雨勢影響無法進行，繼洲際、花蓮棒球場後，在天母棒球場的樂天桃猿與味全龍隊之戰也宣告延賽，場地雖無積水但雨勢不斷，評估無法讓選手安全比賽。
中職聯盟公告：「原訂2025/5/11（日）14：05 [例行賽編號91場] 樂天桃猿(天母)味全龍賽事；受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事將移至補賽週進行補賽，確切比賽地點時間待後續公告。」
天母棒球場改成人工草皮後排水性能極佳，今天即使從早上就開始不斷下雨，但依舊不見積水，原本比賽延後開打，希望等待雨勢稍歇即可進行，但最終觀察雨勢及雷達回波圖後，決定宣告延賽，兩隊教練、球員也上場向球迷致意。
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