中職／猿龍戰也延賽 天母草皮沒問題但雨勢不斷

中華職棒今天三場賽事都受到雨勢影響無法進行，繼洲際、花蓮棒球場後，在天母棒球場的樂天桃猿與味全龍隊之戰也宣告延賽，場地雖無積水但雨勢不斷，評估無法讓選手安全比賽。

中職聯盟公告：「原訂2025/5/11（日）14：05 [例行賽編號91場] 樂天桃猿(天母)味全龍賽事；受到雨勢影響，無法進行比賽，本場賽事將移至補賽週進行補賽，確切比賽地點時間待後續公告。」