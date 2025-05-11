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日職／古林睿煬好投樂開懷 新庄剛志大玩諧音梗：連古都說不出

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本火腿教頭新庄剛志(右）。截圖自畫面
日本火腿教頭新庄剛志(右）。截圖自畫面

「台灣金孫」古林睿煬今天投出98球的9局完投完封，幫助火腿隊成為今年日職第一支取得20勝的球隊，賽後總教練新庄剛志心情大好，頻頻玩起諧音雙關，先是說出連「古的音都發不出」，又說該叫他「古達克斯」。

古林睿煬在日職生涯第三場登板就締造完投完封勝，新庄剛志賽後受訪時說：「面對古林，我連古的音都發不出來（日文：グーの音も出ない，意指「一句話也說不出來」的慣用語）。」

用諧音梗大讚古林睿煬壓倒性的好投，新庄剛志也透露，近期牛棚調度都是交給投手教練加藤武治負責，但自己今天有悄悄推了一把，「大概第8局吧，我遠遠地朝投手教練說『好想讓他完封啊』。」投手教練原本還有猶豫，後來被新庄剛志說服。

談到古林的投球內容，新庄剛志讚不絕口地說：「投得太棒了。滑球控制非常出色。對左打者能卡進內角，讓對手打出很多飛球，而且牽制跑者的動作也很確實。真的太棒了，甚至會讓人希望他能投出無安打比賽。」

而以百球內投出完封比賽，在美職有「麥達克斯（Greg Maddux）式」的說法，新庄剛志也笑說：「要叫他古達克斯？總覺得語感怪怪的。」新庄希望球迷幫古林想一個能夠取代「麥達克斯式」的稱號。

雖然古林睿煬3場先發取得2勝1敗，新庄剛志也指出：「我覺得他某個時候一定會遇到瓶頸。畢竟其他隊也會開始研究他。但也有可能他就這樣一直衝上去，很期待他未來的表現。」

古林睿煬 新庄剛志 日職

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