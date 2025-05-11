快訊

「進喔！進喔！」白沙屯媽祖下午近4點回鑾安座 進香之旅圓滿落幕

陳曉東自刪差評！驚訝反應這麼大 改口稱讚GD「Good Performer」

少棒／TOTO盃全國少棒賽落幕 桃市擊敗東縣暌違8年封王

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
桃園市隊暌違8年再度奪下TOTO盃全國少棒錦標賽冠軍。圖／中華棒球協會提供
桃園市隊暌違8年再度奪下TOTO盃全國少棒錦標賽冠軍。圖／中華棒球協會提供

TOTO盃全國少棒錦標賽今天進行冠軍戰，桃園市在一路落後的情況下，5局下突破台東縣封鎖，一口氣攻下8分，終場以13：8逆轉勝，繼2017年後暌違8年再度奪冠。

台北市、高雄市季軍戰因雨取消，兩隊並列第3名，冠軍戰如期開打，桃市打線面對東縣先發投手黃品澤，前4局只有1支安打；東縣一開賽利用5次保送、1支安打攻下3分，4局上再以3支安打追加2分，取得5：0領先。

桃市5局下終於爆發，以5支安打、5次保送加上投手犯規，一口氣打了13人次攻下8分逆轉戰局。

桃市投手黃偉捷，6局上被東縣4棒沈雁翔轟出3分全壘打，兩隊形成8：8平手，桃市6局下又揮出6支安打、1次觸身球攻下5分致勝。

本屆賽事前8名依是桃市、 東縣、北市、高市（並列第3）、台中市、 雲林縣、台南市、新竹市，打擊獎謝承濬（桃市） 、打點獎杜凱恩（東縣）、全壘打獎杜凱恩（東縣）、投手獎李洋銘（北市）、最有價值球員謝承濬（桃市） 、教練獎李國強（桃市）。

延伸閱讀

日職／古林睿煬98球9局完封勝！台灣投手暌違13年第10人

影／龍隊吉力吉撈延長賽再見安打 氣走桃猿

影／2025桃市美術家邀請展 即起至7月底15佳作移展桃機

澳洲冷凍豬腳檢出萊克多巴胺 桃市加強稽查結果曝光

相關新聞

日職／古林睿煬98球9局完封勝！台灣投手暌違13年第10人

「台灣金孫」古林睿煬本季第3度登板，面對曾對決過的樂天金鷲隊，雖然開賽17上17下之後被敲安破功，但一路投完9局沒有失分...

日職／古林睿煬好投樂開懷 新庄剛志大玩諧音梗：連古都說不出

「台灣金孫」古林睿煬今天投出98球的9局完投完封，幫助火腿隊成為今年日職第一支取得20勝的球隊，賽後總教練新庄剛志心情大...

日職／古林睿煬5局15上15下 日本球迷喊「完美」

「台灣金孫」古林睿煬本季第3度登板，面對初登板老對手樂天金鷲隊，不僅克服前兩場的首局亂流症候群，更一路投到前5局製造15...

中職／向魔神樂好投說抱歉 古久保談投手戰好想拔壘包

樂天桃猿隊今天依舊讓林立、林子偉在板凳待命，總教練古久保健二透露兩人傷勢恢復進度，而昨天在延長賽0：1敗給味全龍隊，古久...

中職／花蓮大雨取消比賽 6連敗的悍將回新莊再拚翻轉

中華職棒今天原定在花蓮棒球場進行的統一獅、富邦悍將隊之戰，由於雨勢太大確定取消比賽，將延到6月28日（周六）在台南棒球場...

中職／見證史上前2快延長賽 葉君璋點出比賽加速2關鍵原因

昨天味全龍與樂天桃猿隊雖然打到延長賽才分勝負，然而僅花費花2小時33分寫下中職史上第2快延長賽紀錄，今年球季比賽時間縮短...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。