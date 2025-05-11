少棒／TOTO盃全國少棒賽落幕 桃市擊敗東縣暌違8年封王

TOTO盃全國少棒錦標賽今天進行冠軍戰，桃園市在一路落後的情況下，5局下突破台東縣封鎖，一口氣攻下8分，終場以13：8逆轉勝，繼2017年後暌違8年再度奪冠。

台北市、高雄市季軍戰因雨取消，兩隊並列第3名，冠軍戰如期開打，桃市打線面對東縣先發投手黃品澤，前4局只有1支安打；東縣一開賽利用5次保送、1支安打攻下3分，4局上再以3支安打追加2分，取得5：0領先。

桃市5局下終於爆發，以5支安打、5次保送加上投手犯規，一口氣打了13人次攻下8分逆轉戰局。

桃市投手黃偉捷，6局上被東縣4棒沈雁翔轟出3分全壘打，兩隊形成8：8平手，桃市6局下又揮出6支安打、1次觸身球攻下5分致勝。

本屆賽事前8名依是桃市、 東縣、北市、高市（並列第3）、台中市、 雲林縣、台南市、新竹市，打擊獎謝承濬（桃市） 、打點獎杜凱恩（東縣）、全壘打獎杜凱恩（東縣）、投手獎李洋銘（北市）、最有價值球員謝承濬（桃市） 、教練獎李國強（桃市）。