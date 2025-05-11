日職／連15局未失分防禦率降到2.91 古林睿煬領軍火腿躍居龍頭
日本火腿隊今天在北海道主場對樂天隊進行3連戰最後一戰，古林睿煬登板先發演出超水準，開賽連續解決17名打者，一路封鎖樂天打線，以4：0完封勝，領軍火腿成為日本職棒本季首支奪下20勝的球隊，躍居太平洋聯盟排名第1。
火腿主場Es Con Field Hokkaido今天湧進30375人觀戰，古林睿煬投出生涯代表作，只花2小時24分結束比賽，締造無四死球完封勝紀錄，本季戰績2勝1敗，防禦率降到2.91。
值得一提的是，古林睿煬5月1日對軟銀隊首局失兩分，接下來6局讓對方掛零，獲得旅日生涯首勝，也幫助火腿在福岡巨蛋完成3連戰橫掃；休息9天再登板，古林睿煬讓樂天一路掛零，跨場連續15局未失分，奪下2連勝。
火腿本季第4次在3連戰橫掃對手，最近兩次都是古林睿煬在第3戰關門，火腿最近5連不敗，本季戰績20勝1和14敗，超前歐力士隊成為洋聯之首。
火腿打線面對樂天40歲先發投手岸孝之，一開賽就發動攻勢，開路先鋒吉田賢吾首局首打席全壘打，石井一成2局下轟出兩分砲，本季39支全壘打是日職12隊最多，萬波中正9轟暫居洋聯全壘打王。
岸孝之生涯首次和古林睿煬同場較勁，先發6局被揮出7支安打、失4分，本季對戰火腿兩場全敗，生涯19年戰績166勝122敗。
⚾️ 統一獅的傳奇故事 × 台南棒球場的記憶
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言