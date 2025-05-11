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日職／連15局未失分防禦率降到2.91 古林睿煬領軍火腿躍居龍頭

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

日本火腿隊今天在北海道主場對樂天隊進行3連戰最後一戰，古林睿煬登板先發演出超水準，開賽連續解決17名打者，一路封鎖樂天打線，以4：0完封勝，領軍火腿成為日本職棒本季首支奪下20勝的球隊，躍居太平洋聯盟排名第1。

火腿主場Es Con Field Hokkaido今天湧進30375人觀戰，古林睿煬投出生涯代表作，只花2小時24分結束比賽，締造無四死球完封勝紀錄，本季戰績2勝1敗，防禦率降到2.91。

值得一提的是，古林睿煬5月1日對軟銀隊首局失兩分，接下來6局讓對方掛零，獲得旅日生涯首勝，也幫助火腿在福岡巨蛋完成3連戰橫掃；休息9天再登板，古林睿煬讓樂天一路掛零，跨場連續15局未失分，奪下2連勝。

火腿本季第4次在3連戰橫掃對手，最近兩次都是古林睿煬在第3戰關門，火腿最近5連不敗，本季戰績20勝1和14敗，超前歐力士隊成為洋聯之首。

火腿打線面對樂天40歲先發投手岸孝之，一開賽就發動攻勢，開路先鋒吉田賢吾首局首打席全壘打，石井一成2局下轟出兩分砲，本季39支全壘打是日職12隊最多，萬波中正9轟暫居洋聯全壘打王。

岸孝之生涯首次和古林睿煬同場較勁，先發6局被揮出7支安打、失4分，本季對戰火腿兩場全敗，生涯19年戰績166勝122敗。

古林睿煬 日本火腿 樂天

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