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日職／9局完封復仇樂天 古林睿煬感謝隊友、捕手、情蒐相挺
日職火腿隊「台灣金孫」古林睿煬今天以98球締造9局完投完封勝，面對首戰曾擊倒自己的樂天金鷲隊完美復仇，古林睿煬賽後謝謝隊友攻擊、守備以及情蒐、捕手的幫助，「有大家幫助才有今天這麼好的成績」。
古林睿煬的日職初登板遭到樂天金鷲隊痛擊，5.2局失7分（5分責失）吞敗，第二場面對軟銀隊在客場投出7局失2分拿下首勝，今天重返主場投出9局無失分、被敲2支安打，7次三振、沒有保送的優異成績單。
這也成為古林睿煬首次在主場站上賽後的英雄舞台接受訪問，他表示：「很特別，希望我可以多上來幾次。」
今天能夠締造近乎完美的表現，古林睿煬表示，自己的想法就是不要失分，等待隊友火力支援，「謝謝隊友前面就拿下分數，給我很大的安定感。」而他也要感謝球隊情蒐、捕手帶領，才能在今天呈現出好的投球內容。
談到今天的投球策略，古林睿煬表示，自己就是把球投進去讓對手進攻，「這麼少的球數，明顯就是野手幫我守下很多球，謝謝守備給我的幫忙。」
今天火腿隊主場也有不少球迷舉著寫有台灣字眼的旗幟為他加油，最後古林睿煬也向火腿隊球迷說：「很謝謝大家今天的加油，很大聲也很感動，帶給我很大的力量，希望後面你們可以繼續進場為我們加油。」
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