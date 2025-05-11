快訊

日職／9局完封復仇樂天 古林睿煬感謝隊友、捕手、情蒐相挺

貨櫃船「全數歸零」！川普145%關稅效果驚現 美西港口爆空港景象

鬥志到第3天就消失殆盡 她實測日行一萬步一個月發現意外結果

聽新聞
0:00 / 0:00

日職／9局完封復仇樂天 古林睿煬感謝隊友、捕手、情蒐相挺

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
古林睿煬(右)賽後接受英雄訪問。截圖自畫面
古林睿煬(右)賽後接受英雄訪問。截圖自畫面

日職火腿隊「台灣金孫」古林睿煬今天以98球締造9局完投完封勝，面對首戰曾擊倒自己的樂天金鷲隊完美復仇，古林睿煬賽後謝謝隊友攻擊、守備以及情蒐、捕手的幫助，「有大家幫助才有今天這麼好的成績」。

古林睿煬的日職初登板遭到樂天金鷲隊痛擊，5.2局失7分（5分責失）吞敗，第二場面對軟銀隊在客場投出7局失2分拿下首勝，今天重返主場投出9局無失分、被敲2支安打，7次三振、沒有保送的優異成績單。

這也成為古林睿煬首次在主場站上賽後的英雄舞台接受訪問，他表示：「很特別，希望我可以多上來幾次。」

今天能夠締造近乎完美的表現，古林睿煬表示，自己的想法就是不要失分，等待隊友火力支援，「謝謝隊友前面就拿下分數，給我很大的安定感。」而他也要感謝球隊情蒐、捕手帶領，才能在今天呈現出好的投球內容。

談到今天的投球策略，古林睿煬表示，自己就是把球投進去讓對手進攻，「這麼少的球數，明顯就是野手幫我守下很多球，謝謝守備給我的幫忙。」

今天火腿隊主場也有不少球迷舉著寫有台灣字眼的旗幟為他加油，最後古林睿煬也向火腿隊球迷說：「很謝謝大家今天的加油，很大聲也很感動，帶給我很大的力量，希望後面你們可以繼續進場為我們加油。」

古林睿煬 樂天金鷲 火腿

延伸閱讀

日職／古林睿煬98球9局完封勝！台灣投手暌違13年第10人

日職／古林睿煬5局15上15下 日本球迷喊「完美」

日職／古林睿煬母親節對決岸孝之 古久保健二：兩人同類型

日職／古林睿煬奪首勝戴培峰有「神預言」 分析跟中職不同處

相關新聞

日職／古林睿煬98球9局完封勝！台灣投手暌違13年第10人

「台灣金孫」古林睿煬本季第3度登板，面對曾對決過的樂天金鷲隊，雖然開賽17上17下之後被敲安破功，但一路投完9局沒有失分...

日職／古林睿煬5局15上15下 日本球迷喊「完美」

「台灣金孫」古林睿煬本季第3度登板，面對初登板老對手樂天金鷲隊，不僅克服前兩場的首局亂流症候群，更一路投到前5局製造15...

中職／向魔神樂好投說抱歉 古久保談投手戰好想拔壘包

樂天桃猿隊今天依舊讓林立、林子偉在板凳待命，總教練古久保健二透露兩人傷勢恢復進度，而昨天在延長賽0：1敗給味全龍隊，古久...

中職／花蓮大雨取消比賽 6連敗的悍將回新莊再拚翻轉

中華職棒今天原定在花蓮棒球場進行的統一獅、富邦悍將隊之戰，由於雨勢太大確定取消比賽，將延到6月28日（周六）在台南棒球場...

中職／見證史上前2快延長賽 葉君璋點出比賽加速2關鍵原因

昨天味全龍與樂天桃猿隊雖然打到延長賽才分勝負，然而僅花費花2小時33分寫下中職史上第2快延長賽紀錄，今年球季比賽時間縮短...

中職／獅三將「花蓮加持」猛轟 悍將苦吞21敗史上第4慘紀錄

統一獅隊「花蓮王」蘇智傑開轟，花東出生的林佳緯、潘傑楷也獲得屬地加成，三人都敲出本季首轟，以15：2在花蓮棒球場擊敗富邦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。