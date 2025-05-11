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日職／古林睿煬98球9局完封勝！台灣投手暌違13年第10人

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
古林睿煬 。截圖自畫面
古林睿煬 。截圖自畫面

「台灣金孫」古林睿煬本季第3度登板，面對曾對決過的樂天金鷲隊，雖然開賽17上17下之後被敲安破功，但一路投完9局沒有失分，幫助火腿隊以4：0贏球，締造超狂完封勝，也是暌違13年再次有台灣投手在日職投出完封勝。

面對初登板老對手樂天，古林睿煬克服前兩場的首局亂流症候群，積極進攻好球帶，首局只用8球就投出三上三下，而且強烈壓制的氣勢一路延續，前5局沒有讓任何人站上壘包。

直到6局上2出局後，古林睿煬一顆144公里的二縫線速球被小深田大翔掌握住，敲出此戰第1支安打，完全比賽的挑戰也破功，不過古林睿煬不受影響，很快解決掉村林一輝收尾。

投完前5局只用51球的古林睿煬，延續精簡用球數，投完8局89球並維持無失分狀態，9局上續投，2球讓小深田大翔敲出游擊滾地出局，4球三振掉村林一輝，最後2球讓中島大輔敲出游擊滾地球出局。

古林睿煬總計以98球投完9局，僅被敲2支安打，另外投出7次三振，沒有保送，最快球速154公里，在生涯第二場先發拿下勝投，第三場先發就締造完封勝，成為史上第10位在日職締造完封勝的台灣投手，前一人是2012年8月17日的陽耀勳。

火腿隊打線今天支援也來得快，開路先鋒吉田賢吾在1局下就轟出陽春砲先馳得點，2局下萬波中正敲安後，石井一成也敲出兩分砲擴大領先，讓古林睿煬投起來更有優勢。

古林睿煬 樂天金鷲

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