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中職／台中象鷹戰也打不成 魔鷹13日對決悍將挑戰連5戰開轟

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
洲際球場因雨延賽。中華職棒提供(資料照)
洲際球場因雨延賽。中華職棒提供(資料照)

台中地區雨勢過大，原定下午5點在洲際棒球場進行的台鋼雄鷹、中信兄弟隊之戰取消，將延到6月29日（周日）原地進行補賽。

雄鷹、兄弟3連戰連續兩天因為大雨打不成，兄弟最近10場比賽3勝7敗，目前15勝14敗暫居上半季第3，雄鷹14勝15敗排名第4，兩隊之間只有1場勝差。

中職明天例行休兵日，兩隊等於連續3天未能出賽，13日分別在客場亮相，雄鷹在新莊球場和富邦悍將隊交手，兄弟作客天母球場對決味全龍隊。

雄鷹洋砲魔鷹已經連續4場比賽開轟，包括兩場雙響砲，光是最近8戰就有8轟，本季9支全壘打穩居榜首，打點17分也和龍隊劉基鴻並列領先，13日對悍將之戰再挑戰連續5戰開轟紀錄。

劉基鴻 台鋼雄鷹 富邦悍將

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