中職／見證史上前2快延長賽 葉君璋點出比賽加速2關鍵原因

昨天味全龍與樂天桃猿隊雖然打到延長賽才分勝負，然而僅花費花2小時33分寫下中職史上第2快延長賽紀錄，今年球季比賽時間縮短很有感，龍隊總教練葉君璋認為關鍵在兩點，一是牽制次數限制、二是中職投手進步了。

今年中職嚴格執行投球計時規定，也從去年開始限制投手在同一打席最多退板3次，若退板牽制第4次（含以上）跑者沒出局，就形成投手犯規。

而今年開季至今場均比賽時間比起去年快了15分鐘，葉君璋表示，投球計時嚴格執行是一點，但牽制也是重要因素，「因為只有3次，投手會比較不去用它，牽制一次，一來一回的時間可能就超過25秒。」

葉君璋指出，投球計時雖然有差，但投手一般節奏也不太會超過現行的壘上無人20秒、壘上有人25秒限制，但在牽制次數受限下，除非有運用空間，不然投手很少會牽制到第3次。

另外一點是投手能力，葉君璋指出，無論洋投、本土投手，能力都在普遍提升，打線被壓制下比賽也能因此省時，像昨天比賽就是徐若熙、魔神樂兩位先發投手都繳出長局數的好投，節奏才會較快。

有趣的是，史上第1快延長賽紀錄是2006年8月15日，台中球場的興農牛和兄弟象之戰，10局僅花2小時16分，當時牛隊剛雷、象隊史密斯兩位先發洋投，各自投9局，10局下黃忠義敲出生涯百轟的再見全壘打，率隊以1：0贏球。

當年蹲捕搭配剛雷的正是葉君璋，葉總笑說，自己對那一場比賽的記憶很深刻，「跟我搭配的投手，節奏應該都不會慢。」