中職／花蓮大雨取消比賽 6連敗的悍將回新莊再拚翻轉
中華職棒今天原定在花蓮棒球場進行的統一獅、富邦悍將隊之戰，由於雨勢太大確定取消比賽，將延到6月28日（周六）在台南棒球場進行補賽。
獅隊目前19勝10敗，上半季排名暫居第1，在花蓮球場前兩戰分別以4：3、15：2擊敗悍將，本季對戰7場全勝，今天3連戰最後一戰因雨泡湯。
悍將最鄉近吞下6連敗、近10戰9敗，戰績7勝21敗排名墊底，落後獅隊11.5場勝差，就連落後前一名樂天桃猿隊也有6場，團隊勝率只有2成5。
悍將接下來單周5場比賽回到新莊球場進行，13、14日和台鋼雄鷹隊進行2連戰，16日起再和味全龍隊進行3連戰，目前主場戰績只有5勝8敗，也是必須解決之處。
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