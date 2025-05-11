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中職／花蓮大雨取消比賽 6連敗的悍將回新莊再拚翻轉

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
花蓮球場今天因雨延賽(球場示意圖)。報系資料照
花蓮球場今天因雨延賽(球場示意圖)。報系資料照

中華職棒今天原定在花蓮棒球場進行的統一獅、富邦悍將隊之戰，由於雨勢太大確定取消比賽，將延到6月28日（周六）在台南棒球場進行補賽。

獅隊目前19勝10敗，上半季排名暫居第1，在花蓮球場前兩戰分別以4：3、15：2擊敗悍將，本季對戰7場全勝，今天3連戰最後一戰因雨泡湯。

悍將最鄉近吞下6連敗、近10戰9敗，戰績7勝21敗排名墊底，落後獅隊11.5場勝差，就連落後前一名樂天桃猿隊也有6場，團隊勝率只有2成5。

悍將接下來單周5場比賽回到新莊球場進行，13、14日和台鋼雄鷹隊進行2連戰，16日起再和味全龍隊進行3連戰，目前主場戰績只有5勝8敗，也是必須解決之處。

台鋼雄鷹 棒球 樂天桃猿

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