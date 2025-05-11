中職／配出徐若熙好投 林辰勳解釋哭倒蔣少宏懷裡原因

昨天味全龍隊徐若熙投出一場6.2局無失分的代表作，生涯首度投到百球、寫最長局數，搭配的捕手林辰勳獲得總教練葉君璋肯定，林辰勳則解釋自己賽後哭倒在蔣少宏懷中的原因，是希望自己能夠繼續呈現出好的成績給球迷看。

葉君璋昨天賽後指出，林辰勳與徐若熙搭配很順暢，兩人一起完成一場好比賽，而徐若熙透露兩人沒有太多討論，就是看打者反應去調整配球模式，唯一搖頭的地方是前兩輪都不投叉指變速球。

林辰勳今天表示，總教練有提醒，要把徐若熙的優勢展現出來，因此賽前開會也有自己的方式跟徐若熙說，希望直球比例多一些，去保護他的變化球。

而徐若熙前兩輪面對打者時，都想先藏起叉指變速球，林辰勳透露，面對幾名打者球數用得較多時，就想以叉指變速早點解決，但徐若熙都是搖頭回應，直到第3輪連續配兩顆，徐若熙才連續點頭，「那時候想說，應該是可以配了」。

林辰勳表示，自己平時不會特別在比賽中跟投手討論策略，「除非是有出狀況，昨天都很順，就照這樣的方式去比賽」。

然而賽後林辰勳卻一度抱著蔣少宏落淚，這一幕被球迷注意到，林辰勳解釋，自己原本在後面伸展，但聽到領隊、董事長的尖叫聲，趕快跑上場剛好看到對方在挑戰，而球隊最終是靠再見安打贏球，「突然情緒就湧上來」。