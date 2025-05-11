中職／向魔神樂好投說抱歉 古久保談投手戰好想拔壘包

樂天桃猿隊今天依舊讓林立、林子偉在板凳待命，總教練古久保健二透露兩人傷勢恢復進度，而昨天在延長賽0：1敗給味全龍隊，古久保也直呼可惜「好想把二壘壘包拔走」。

林子偉前天被觸身球打到膝蓋，昨天先休兵一天，今天狀況有好一些但還是先不安排先發，而林立昨天則是10局上代打，不過直接獲得故意四壞，古久保健二表示，林立打擊沒有問題，守備還需要時間，也考慮過讓他指定打擊，「考慮了很多，目前名單是最好陣容。」

昨天兩隊演出投手戰，味全龍隊徐若熙先發6.2局無失分，猿隊魔神樂則是7局僅被敲2支安打、無失分演出，兩人都無關勝敗，古久保健二說：「魔神樂應該是投出最好的內容了。」

古久保分析昨天賽事，稱讚徐若熙直球威力真的非常好，「我們沒辦法掌握，在打線無法攻克下，魔神樂已經投出最好的表現，沒辦法拿下分數這點是對魔神樂比較抱歉。」

比賽過程中雙方得點圈機會都不多，直到10局下吉力吉撈．鞏冠敲出的中線滾地球剛好打中二壘壘包，二壘手馬傑森難以攔下，古久保也說：「最後是對方比較幸運的一支安打，打到壘包也沒有辦法。」