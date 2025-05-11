日職／古林睿煬5局15上15下 日本球迷喊「完美」

「台灣金孫」古林睿煬本季第3度登板，面對初登板老對手樂天金鷲隊，不僅克服前兩場的首局亂流症候群，更一路投到前5局製造15上、15下，用球數也精簡控制在51球，前5局打完火腿隊以3：0領先樂天。

古林睿煬前兩場都在第1局掉分，但結果是對樂天時5.2局失7分（5分責失）吞敗，第2場對軟銀隊7局失2分拿下日職生涯首勝。

今天的古林睿煬不一樣了，開賽就積極進攻好球帶，只用8球就投出三上三下，而且強烈壓制的氣勢一路延續，前5局沒有讓任何人站上壘包，4次三振分別賞給阿部壽樹、淺村榮斗、堀內謙伍、村林一輝。

火腿打線也很快給予支援，開路先鋒吉田賢吾在1局下就轟出陽春砲先馳得點，2局下萬波中正敲安後，石井一成也敲出兩分砲擴大領先。

前5局投完的精采表現，日本球迷也紛紛喊出「パーフェクト（完美）」，意思當然是對應英文的「完全比賽」，也有球迷低調說「球數是在射程範圍內」。