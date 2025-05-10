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影／龍隊吉力吉撈延長賽再見安打 氣走桃猿

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
味全龍吉力吉撈・鞏冠（左三）在10局下擊出再見安打，1比0險勝桃猿。記者侯永全／攝影
味全龍吉力吉撈・鞏冠（左三）在10局下擊出再見安打，1比0險勝桃猿。記者侯永全／攝影

味全龍今晚在天母主場迎戰樂天桃猿，雙方先發投手徐若熙與魔神樂上演精彩的投手戰，九局結束仍是0比0僵局。兩隊打到延長賽，十局下龍隊靠著吉力吉撈・鞏冠的再見安打，護送二壘跑者李凱威搶攻本壘拿下致勝分，終場龍隊以1比0氣走桃猿，龍隊也取得三連勝。

徐若熙主投6.2局，僅被敲出四支安打，送出四次三振，無失分退場。魔神樂主投七局被擊出兩支安打，送出六次三振，無失分。雙方僵持到第十局延長賽，十局下龍隊靠著吉力吉撈的游擊方向再見安打，以1：0擊敗桃猿。吉力吉撈本季第三度獲選單場最有價值球員。

桃猿隊洋投魔神樂主投七局被擊出兩支安打，送出六次三振，無失分。記者侯永全／攝影
桃猿隊洋投魔神樂主投七局被擊出兩支安打，送出六次三振，無失分。記者侯永全／攝影
味全龍對樂天桃猿之戰，龍隊李凱威（左）搶攻本壘得分，桃猿捕手張閔勛觸殺不及。記者侯永全／攝影
味全龍對樂天桃猿之戰，龍隊李凱威（左）搶攻本壘得分，桃猿捕手張閔勛觸殺不及。記者侯永全／攝影
龍隊先發投手徐若息主投6.2局被敲4支安打，送出4次三振，無失分。記者侯永全／攝影
龍隊先發投手徐若息主投6.2局被敲4支安打，送出4次三振，無失分。記者侯永全／攝影

吉力吉撈 味全龍 徐若熙 李凱威 樂天桃猿

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