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中職／搭林辰勳順啦！徐若熙唯一對叉指變速搖頭

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊先發投手徐若熙。記者侯永全／攝影
味全龍隊先發投手徐若熙。記者侯永全／攝影

味全龍先發投手徐若熙本季首度搭配23歲捕手林辰勳，就在今天投出6.2局無失分的好投，以100球締造生涯最長投球局數，總教練葉君璋稱讚兩人搭配的化學效應，而徐若熙也多半遵循林辰勳配球，只有在前半段看到叉指變速就搖頭。

為什麼招牌球路之一的叉指變速到第5局才開始投？徐若熙說：「單純不想給人家看。」其中也有想把局數拉長的原因，但最主要是前面投得很順，「就不要去轉換自己的想法，前面辰勳都有配但我都不要，今天以直球類搭配滑球比較多。」

徐若熙今年前三場搭配捕手都是蔣少宏，成績不差但局數最長6局，葉總指出，今天林辰勳有將若熙的優點引出來，「少宏可能比較保護一點，配球上比較謹慎，辰勳今天配得很順暢，沒有想得太複雜，他們兩個搭配是很棒的一場比賽。」

徐若熙則透露，與林辰勳搭配時想法比較簡單，賽前開會也沒有討論太多，「就是丟到哪就丟哪，畢竟每天打者狀況也不一樣，先丟，遇到狀況再來想辦法解決，大部分就遵從他的配球。」

味全龍 徐若熙 葉君璋 蔣少宏

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