中職／徐若熙首次投100球解答配力之道 母親節前感謝老婆

味全龍隊「龍之子」徐若熙職棒生涯第一次投到100球，今天在天母棒球場繳出6.2局無失分好投，踏出新的一步，能夠投出生涯最長局數，徐若熙坦言有刻意分配力量，尋找方式跟打者抗衡。

龍隊總教練葉君璋透露，今天會讓徐若熙投到100球，是有先跟醫師討論過，徐若熙在2022年進行手肘韌帶移植手術（俗稱Tommy John），當時執刀的是高雄長庚骨科系運動醫學中心主任周文毅。

「其實醫師之前就有跟我討論過。」徐若熙說，2023年回診時醫師就有說，24年可以慢慢拉高球數，自己知道可以拉高球數，練習時也慢慢拉長，但葉總可能比較保守一點，「那時候還是有限制在，自己也沒想太多，就照總仔的腳步走。」

能夠以100球投出在例行賽的生涯新高局數，徐若熙表示，今天確實有分配力量，主要是參考前一場對猿隊的失敗經驗，「上一場盡全力去丟，被打很多界外，然後自己又丟壞球，導致用球數增加，這場就想說第一球打者應該不會攻擊，後面再把球速加上去。」

而實際執行的結果，徐若熙也感覺到一點奇怪的地方，「有些球丟出去我覺得他們不會打，但都還是積極進攻。」其中5局上面對余德龍更是被纏鬥了12球才解決，徐若熙說得很老實：「有點煩，一直打界外，當然會心急，還是跟自己講要慢一點。」

第7局原本想要完美收尾，但還是被馮健庭敲安而在局間退場，徐若熙表示，當下有在注意球數，被打安打時發現剛好是第100球，心中難免懊惱，「都最後一個出局數了，但打者一直在進步，在中職就算有很快球速也不一定能壓制打者。」

母親節前夕的先發留下好的回憶，徐若熙今年也多了父親身分，他想特別感謝老婆的幫助，「謝謝她把新生兒照顧很好，就像昨天我跟她說要比賽要多睡一點，半夜都是她在照顧，當媽媽都很辛苦。」