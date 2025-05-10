中職／解禁！徐若熙100球力分配 葉總擬先發正常化藍圖

味全龍隊今天在投手戰中打進延長賽，最終1：0擊敗樂天桃猿隊，先發投手徐若熙以100球投出生涯例行賽新高的6.2局，總教練葉君璋透露，保護階段已過，接下來會朝讓徐若熙正常先發方式去投球。

徐若熙前一戰對猿隊投不滿5局就退場，今天強力壓制猿隊打線，6.2局被敲4支安打無失分，另有4次三振、沒有保送，在與魔神樂7局無失分的對抗中，為球隊維繫不敗地位，也等到延長賽10局下吉力吉撈．鞏冠的再見安打。

葉總表示，徐若熙今天表現比前一場好滿多的，「也是第一次讓他投到剛好100顆，主要因為前一次跟他醫師談過，接下來怎麼讓他投球的量正常化。」

葉君璋指出，醫師評估需要保護的階段，球隊已經做得滿完整，接下來就是怎麼堆積正常投球、手臂能力，「盡量讓他能夠以正常先發投手的方式去投」。

徐若熙投到100球是一軍生涯第一次，但逐局最快球速是155、154、153、153、153、152、153公里，球速都能維持在一致，葉君璋也有發現，「看得出來他有在做調整」。

葉總分析，徐若熙不像過去一開始就催球速，「這對他來講是好事，先發投手要學會，投100球怎麼分配在每一局，這一場說真的做得很好。」