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中職／徐若熙、魔神樂精彩投手戰 延長賽吉力吉撈一棒建功

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊先發投手徐若熙。記者侯永全／攝影
味全龍隊先發投手徐若熙。記者侯永全／攝影

今晚天母棒球場上演超級投手戰，味全龍徐若熙投出生涯最長的6.2局無失分，樂天桃猿隊魔神樂也以7局無失分抗衡，吉力吉撈．鞏冠用再見安打幫助龍隊在延長賽第10局以1：0拿下勝利。

今天共有日職1隊、美職6隊球探到場觀察徐若熙，他也投了100球改寫例行賽生涯最長局數，被敲4支安打但沒有失分，另有4次三振、沒有保送，防禦率下修到0.81，只不過退場時兩隊0：0平手，本季首勝還未能入袋，已經先吞下2敗。

魔神樂延續生涯對味全龍不敗之身，以89球投了7局，僅被敲出2支安打，沒有掉分，另有6次三振、沒有保送，在平手下退場無關勝敗，也是生涯對戰龍隊7場比賽第一次沒能拿下勝投。

兩位先發投手的好投壓制，牛棚也延續戲碼，讓比賽以0：0一路打進延長賽，10局上龍隊故意保送代打的林立後守住危機，10局下1出局、二壘有人，吉力吉撈．鞏冠成功敲出安打，李凱威直接衝回本壘跑回勝利一分。

樂天桃猿隊先發投手魔神樂。記者侯永全／攝影
樂天桃猿隊先發投手魔神樂。記者侯永全／攝影

吉力吉撈 味全龍 徐若熙 樂天桃猿

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