中職／徐若熙、魔神樂精彩投手戰 延長賽吉力吉撈一棒建功

今晚天母棒球場上演超級投手戰，味全龍隊徐若熙投出生涯最長的6.2局無失分，樂天桃猿隊魔神樂也以7局無失分抗衡，吉力吉撈．鞏冠用再見安打幫助龍隊在延長賽第10局以1：0拿下勝利。

今天共有日職1隊、美職6隊球探到場觀察徐若熙，他也投了100球改寫例行賽生涯最長局數，被敲4支安打但沒有失分，另有4次三振、沒有保送，防禦率下修到0.81，只不過退場時兩隊0：0平手，本季首勝還未能入袋，已經先吞下2敗。

魔神樂延續生涯對味全龍不敗之身，以89球投了7局，僅被敲出2支安打，沒有掉分，另有6次三振、沒有保送，在平手下退場無關勝敗，也是生涯對戰龍隊7場比賽第一次沒能拿下勝投。