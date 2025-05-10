快訊

印巴點頭了！美國居間徹夜調解 川普喊恭喜：全面且立即停火

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／獅三將「花蓮加持」猛轟 悍將苦吞21敗史上第4慘紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊蘇智傑。圖／統一獅隊提供
統一獅隊蘇智傑。圖／統一獅隊提供

統一獅隊「花蓮王」蘇智傑開轟，花東出生的林佳緯潘傑楷也獲得屬地加成，三人都敲出本季首轟，以15：2在花蓮棒球場擊敗富邦悍將隊，悍將苦吞6連敗，開季28場吞21敗是史上第四快。

獅隊在2局下先馳得點，3局上申皓瑋適時安打雖然幫悍將扳平比數，但3局下獅隊猛攻4分超前，其中包含蘇智傑的兩分砲，也是個人生涯在花蓮球場的第11轟，續寫聯盟紀錄。

4局下花蓮出生的林佳緯敲出陽春砲、6局下台東出生的潘傑楷則敲出兩分砲，持續拉開分差；林佳緯繼昨天單場3安後，今天5打數5安打寫下生涯新高，連兩場在花蓮繳出「猛打賞」表現，潘傑楷昨天3安、今天2安3打點，蘇智傑則是4安打。

獅隊先發投手蒙德茲在隊友分數加持下，投出6局失1分的演出，悍將先發投手張奕則是3局被敲8支安打，丟掉5分。

悍將開季28場21敗，與2003第一金剛隊、2018中信兄弟隊並列中職史上第四快，前三名都是悍將的前世今生，分別是2022年悍將25場21敗、1996年興農牛隊26場21敗、1994年俊國熊隊27場21敗。

悍將也成為唯一最近4個球季都吞下6連敗以上的球隊，從2022年球季開始，連續4年都在球季中至少吞下1次6連敗以上，2023年2度吞下6連敗、1次7連敗，2022年更是6連敗、7連敗、11連敗各1次。

統一獅隊潘傑楷。圖／統一獅隊提供
統一獅隊潘傑楷。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林佳緯。圖／統一獅隊提供
統一獅隊林佳緯。圖／統一獅隊提供

林佳緯 潘傑楷

延伸閱讀

中職／最頂的AAOA…獅隊3連戰清盤悍將 力亞士敗投榜追平張奕

中職／張奕腳抽筋影響用力無大礙 製造揮空暫居三振王

中職／張奕被猛獅敲6安有5支是長打 餅總觀察4局後的破綻

中職／邱智呈纏鬥12球開轟平聯盟紀錄 本季首轟打退張奕

相關新聞

中職／獅三將「花蓮加持」猛轟 悍將苦吞21敗史上第4慘紀錄

統一獅隊「花蓮王」蘇智傑開轟，花東出生的林佳緯、潘傑楷也獲得屬地加成，三人都敲出本季首轟，以15：2在花蓮棒球場擊敗富邦...

中職／龍隊上壘高盜壘低怪象 葉總舉陳俊秀為例

味全龍隊開季至今團隊打擊穩定，上壘率3成42更是六隊第一，不過團隊僅10次盜壘成功為六隊最少，總教練葉君璋直言：「這跟思...

日職／古林睿煬母親節對決岸孝之 古久保健二：兩人同類型

今年加盟日職火腿隊的台灣投手古林睿煬明天將第三度登板，再次對上初登板對手樂天金鷲隊，這次對面是知名投手岸孝之先發，曾擔任...

中職／搭林辰勳順啦！徐若熙唯一對叉指變速搖頭

味全龍先發投手徐若熙本季首度搭配23歲捕手林辰勳，就在今天投出6.2局無失分的好投，以100球締造生涯最長投球局數，總教...

中職／徐若熙首次投100球解答配力之道 母親節前感謝老婆

味全龍隊「龍之子」徐若熙職棒生涯第一次投到100球，今天在天母棒球場繳出6.2局無失分好投，踏出新的一步，能夠投出生涯最...

中職／解禁！徐若熙100球力分配 葉總擬先發正常化藍圖

味全龍隊今天在投手戰中打進延長賽，最終1：0擊敗樂天桃猿隊，先發投手徐若熙以100球投出生涯例行賽新高的6.2局，總教練...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。