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中職／獅三將「花蓮加持」猛轟 悍將苦吞21敗史上第4慘紀錄
統一獅隊「花蓮王」蘇智傑開轟，花東出生的林佳緯、潘傑楷也獲得屬地加成，三人都敲出本季首轟，以15：2在花蓮棒球場擊敗富邦悍將隊，悍將苦吞6連敗，開季28場吞21敗是史上第四快。
獅隊在2局下先馳得點，3局上申皓瑋適時安打雖然幫悍將扳平比數，但3局下獅隊猛攻4分超前，其中包含蘇智傑的兩分砲，也是個人生涯在花蓮球場的第11轟，續寫聯盟紀錄。
4局下花蓮出生的林佳緯敲出陽春砲、6局下台東出生的潘傑楷則敲出兩分砲，持續拉開分差；林佳緯繼昨天單場3安後，今天5打數5安打寫下生涯新高，連兩場在花蓮繳出「猛打賞」表現，潘傑楷昨天3安、今天2安3打點，蘇智傑則是4安打。
獅隊先發投手蒙德茲在隊友分數加持下，投出6局失1分的演出，悍將先發投手張奕則是3局被敲8支安打，丟掉5分。
悍將開季28場21敗，與2003第一金剛隊、2018中信兄弟隊並列中職史上第四快，前三名都是悍將的前世今生，分別是2022年悍將25場21敗、1996年興農牛隊26場21敗、1994年俊國熊隊27場21敗。
悍將也成為唯一最近4個球季都吞下6連敗以上的球隊，從2022年球季開始，連續4年都在球季中至少吞下1次6連敗以上，2023年2度吞下6連敗、1次7連敗，2022年更是6連敗、7連敗、11連敗各1次。
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