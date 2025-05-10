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中職／龍隊上壘高盜壘低怪象 葉總舉陳俊秀為例

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍上壘率聯盟第一，但團隊僅10次盜壘成功為六隊最少。 聯合報系資料照
味全龍上壘率聯盟第一，但團隊僅10次盜壘成功為六隊最少。 聯合報系資料照

味全龍隊開季至今團隊打擊穩定，上壘率3成42更是六隊第一，不過團隊僅10次盜壘成功為六隊最少，總教練葉君璋直言：「這跟思考能力有關。」

龍隊開季至今24次嘗試盜壘、10次成功，是六隊唯一盜壘率低於5成的隊伍，次低的富邦悍將也有22次嘗試盜壘、11次盜壘成功的5成成功率。

葉君璋指出，自家的選手雖然不少人腳程很快，「但盜壘是否成功，還是要看本身的思考。」葉君璋進一步分析，投捕對於哪些跑者可能會盜壘是有意識的，因此跑者更需要去思考盜壘時機。

葉君璋舉例，像是郭天信、張政禹這類選手，一看就知道會嘗試盜壘，對方也會特別提防，能不能成功就看時機，「要成為頂尖選手，就是腦袋要靈光一些。」

「在跟投捕對決，其實彼此都知道對方能力。」葉君璋說：「要思考對方投捕的傳球能力、投球到本壘的時間、牽制能力等等，什麼時機起跑是思考能力的展現。」

以陳俊秀為例，雖然腳程不算快，然而生涯105次盜壘意圖有74次成功，葉君璋也盛讚：「他是聯盟現在很會玩球的選手，不管是打擊、盜壘，就連守備也會有些不錯觀念。」

味全龍 富邦悍將 葉君璋

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