中職／戴培峰膝傷下二軍 悍將開幕戰4到6棒皆脫離戰線

富邦悍將隊今天做出人員異動，開季至今打擊狀況不錯的戴培峰因膝蓋不適下二軍，由隨隊到花蓮的王念好升上一軍遞補缺額，對5連敗中的悍將來說仍是利空消息，今天要續戰聯盟龍頭統一獅隊。

作為悍將本季主戰捕手的戴培峰，在5月2日本壘衝撞時曾傷到手腕，短暫休兵後歸隊持續出賽，不過這次下二軍非手腕問題，悍將球團表示：「戴培峰昨天賽中揮擊後感到右膝不適，先至二軍治療觀察。」

這對近期傷兵眾多的悍將來說是一大重創，開幕戰的3到5棒都因為受傷脫離一軍戰線，張育成因撲壘傷到肩膀在4月18日下二軍至今，范國宸則是日前因腳步、髖關節不適下二軍。