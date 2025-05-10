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中職／郭俊麟母親節本季一軍首先發 對決悍將力亞士

中央社／ 台北10日電
獅隊33歲投手郭俊麟（左２）預計明天將回到一軍先發，為本季首場一軍登板。 聯合報系資料照
獅隊33歲投手郭俊麟（左２）預計明天將回到一軍先發，為本季首場一軍登板。 聯合報系資料照

中職統一7-ELEVEn獅隊33歲投手郭俊麟預計明天將回到一軍先發，為本季首場一軍登板，對手為富邦悍將。悍將捕手戴培峰昨天出賽右膝不適，今天降二軍治療。

投手郭俊麟今年季前熱身賽期間右後腿拉傷，沒能趕上開季，4月18日開始在二軍出賽、慢慢拉長投球局數，前一場二軍出賽為5月2日先發投4.1局，用球數拉到60顆，被敲出2支安打，投出5次三振，失掉2分責失分、無關勝敗。

獅隊9日起移師花蓮棒球場與富邦悍將打3連戰，獅隊昨天延長賽靠著高飛再見犧牲打搶勝，今天派出洋投蒙德茲（Yohander Mendez）先發，悍將先發投手為張奕；獅隊明天先發投手預計派出郭俊麟。

郭俊麟去年球季一軍20場出賽（14場先發），有過一場完封勝，戰績3勝7敗，防禦率4.74；去年一軍與悍將對戰2場先發、2場後援，戰績1勝1敗，總計投9.2局失掉8分責失分，對戰防禦率偏高7.45。悍將明天預計派出洋投力亞士（Roenis Elias）先發。

悍將今天賽前也做出球員異動，球團表示，捕手戴培峰昨天賽中揮擊後感到右膝不適，先降至二軍治療觀察，升上內野手王念好。

富邦悍將 戴培峰 郭俊麟

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