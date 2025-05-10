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中職／台鋼啦啦隊女神安芝儇 攜手YAMAHA YSP體驗全新大昌機車行

聯合新聞網／ 綜合報導
台鋼啦啦隊女神安芝儇，攜手YAMAHA YSP體驗全新大昌機車行。YAMAHA提供
台鋼啦啦隊女神安芝儇，攜手YAMAHA YSP體驗全新大昌機車行。YAMAHA提供

山葉機車之最頂級販賣通路 YSP（YAMAHA Super Plaza，山葉頂級服務廣場），與啦啦隊女神安芝儇，一同在YAMAHA YSP大昌機車與粉絲見面，為大家帶來以「Fun Life Starts From YSP」為主題，打造的全新 2.0店格體驗。活動中也將安排各項互動環節，讓粉絲們拿好禮外，更可以與心目中的偶像安芝儇近距離互動，絕對讓粉絲們留下難忘的回憶！

YAMAHA YSP 一日店長安芝儇將在訪談中，分享她對 YSP 的專業印象與 YSP 2.0 全新店格帶來的感受。此外，安芝儇還會透露，心目中的理想伴侶應重視騎乘安全。考量到台灣機車的普及性，活動中主持人也將請「高雄囡仔」安芝儇談談是否會想在台灣騎車，以及她對台灣機車文化的觀察。

YAMAHA YSP 首次舉辦一日店長活動，為廣大粉絲爭取與啦啦隊女神安芝儇近距離互動的難得機會。本次活動 YAMAHA YSP 特別規劃多項粉絲專屬福利，包含女神互動遊戲、YSP 限定週邊抽獎、店內彩蛋尋寶等豐富內容，讓粉絲們不僅能一睹安芝儇的舞台魅力，更能透過合影留念、遊戲互動等方式，進一步認識安芝儇私底下親切自然、活力可愛的一面，同時也將有機會獲得 YSP 提供的專屬小禮，滿載而歸。

女神 店長 粉絲 舞台 魅力

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