日職／古林睿煬母親節對決岸孝之 古久保健二：兩人同類型

今年加盟日職火腿隊的台灣投手古林睿煬明天將第三度登板，再次對上初登板對手樂天金鷲隊，這次對面是知名投手岸孝之先發，曾擔任樂天金鷲投捕教練的古久保健二指出「他跟古林很像」。

古久保健二現在是中職樂天桃猿隊的總教練，但對於古林睿煬在日職的表現也很關注，談到明天的對手岸孝之，兩人曾在2017、2018年同在樂天金鷲隊，古久保指出，岸孝之既有控球又有豐富經驗「會是很難突破的投手」。

古久保還記得2018年岸孝之拿下防禦率王的輝煌成績，當時的球速超過150公里，而2017、2018年岸孝之的三振數也是太平洋聯盟第三多，這兩年第一名是則本昂大，另外第二名分別是菊池雄星、千賀滉大。

岸孝之（右）與宋家豪（左）昔日一起出席活動。資料照

古久保健二認為岸孝之的投球型態其實跟古林很相似，「以速球為主，還有曲球、變速球搭配，這會是同類型的投手對決，只不過是年輕跟有經驗的差別。」