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中職／猿隊添傷兵…林子偉觸身球擊中膝蓋 先隨隊觀察不出賽
樂天桃猿隊新增一名傷兵，林子偉昨天被觸身球打到腿部，不僅提前退場，今天也不安排出賽，總教練古久保健二表示：「先觀察一下狀況。」
猿隊昨天在天母棒球場與味全龍隊交手，林子偉在4局上被觸身球擊中右腿膝蓋處，經簡單治療後自行站上一壘，不過6局下守備時退場，由馮健庭接替二壘守備。
猿隊今天沒讓林子偉先發，古久保健二指出，林子偉昨天被觸身球打到地方，情況有些惡化，「腳沒辦法出力，先隨隊觀察一下，但今天應該沒辦法出賽。」
另外昨天回到一軍的林立今天同樣未在先發打線中，古久保健二也指出，林立目前的狀態還不到可以上場，「沒有先發就是還不到百分之百。」
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