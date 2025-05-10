聽新聞
0:00 / 0:00
中職／曾抗癌成功圓職棒夢 前統一獅投手過世得年30歲
前統一獅隊投手王朝民曾成功抗癌勇闖職棒舞台，雖因身體因素未能留下成績，隨後請辭轉跟隨父親工作，9日傳出在工作期間突發意外身亡，得年僅30歲。
王朝民擁有布農族與排灣族血統，從少棒時期起就是備受矚目的投手新星，2007年代表力行國小出戰美國LLB世界少棒賽，最快球速突破75哩（約120公里），一戰成名。
國中畢業後王朝民進入高苑工商就讀，卻在高一時不幸罹患淋巴癌，幾乎整個高中生涯都與病魔對抗，雖偶有報名參賽，但直到2013年玉山盃選拔賽才正式重返球場。
高中畢業後，王朝民參加中華職棒2013年首屆高中選秀，獲Lamigo桃猿隊以第三輪指名，但因體檢未過而錯失簽約機會，隔年統一獅隊提供測試機會，並於選秀中以第六輪選中他，終於如願踏入職棒。
不過，王朝民最終僅在二軍登板5場，身體狀況成為其追夢路上最大的阻力。2016年季中，他主動請辭，結束短暫職棒生涯，留下1勝0敗、6局失5分（4分責失）、防禦率6.00的成績。
離開球場後，王朝民隨父親轉往工地工作。9日傳出在工作期間突發倒地，送醫後仍宣告不治，死因仍待釐清。消息傳出後，過去曾指導他的力行國小教練張振楠與夫人感到相當悲痛，緬懷這位曾以堅強意志對抗病魔的棒球好手。
《誰是NBA季後賽預測王》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言