日職／古林睿煬母親節登板戰樂天 火腿隊有「甜蜜煩惱」

今年加盟日職火腿隊的台灣火球男古林睿煬預計11日登板，本季第3場先發在母親節當天再戰樂天金鷲隊，隨著古林睿煬固定在一軍輪值，火腿隊也浮現先發投手太多的「甜蜜煩惱」。

日媒《東京體育》報導指出，火腿隊開季先發投手藍圖是由伊藤大海、加藤貴之、山崎福也、金村尚真、北山亘基以及維赫森（Drew VerHagen）六人組成，再加上來自台灣的古林睿煬去度過一整個賽季。

古林在5月1日對軟銀隊先發7局，用103球被敲5安打、失2分，飆出10次三振、僅1次保送，最快球速達155公里，拿下旅日一軍生涯首勝，賽後防禦率降至4.97，預計休9天後於明日再度登板。

然而先發輪值至今表現穩定，且沒有出現傷兵狀況，加上賽程相對寬鬆，遲遲沒有年輕投手登板的空間，達孝太、細野晴希這兩位寄予厚望的未來好手就是例子。

達孝太、從春訓開始就被視為「背負日本火腿未來的投手」，然而由於先發輪值沒有空缺，初登板直到本月4日才對西武隊登板；細野晴希本季在二軍出賽7場，其中包含1場完投，拿下2勝1敗，防禦率2.10的好成績，但仍未獲得一軍登板的機會，預計本月13日開始的對歐力士三連戰中會迎來首次先發。

一名火腿退役球星分析，今年火腿隊先發陣容充實，有餘裕安排輪休，4月時就曾讓加藤貴之、山崎福野、金村尚真等主力下放二軍強制休養，但相信監督新庄剛志會安排適當時機讓年輕投手上場，針對賽季後半段的爭冠階段提前佈局。