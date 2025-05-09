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中職／獅隊延長賽再見勝 悍將追平隊史第二快20敗

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊先發投手飛力獅。圖／統一獅隊提供
統一獅隊先發投手飛力獅。圖／統一獅隊提供

富邦悍將隊今天雖然打斷飛力獅初登板起連續23局無失分，然而統一獅隊靠著陳聖平在延長賽的再見高飛犧牲打，以4：3拿下勝利，而5連敗的悍將則追平隊史第二快吞下20敗的不名譽紀錄。

獅隊今天靠著邱智呈在3局下的三壘安打先馳得點，然而5局上飛力獅突然出現手指破皮狀況，潔白球褲上都沾染血漬，留下2出局、二壘有人退場。

王鏡銘臨時接替登板後投出的第2球被池恩齊敲出右外野安打，結果丟掉1分，算在飛力獅帳上，初登板起連續局數無失分就此中斷，雙方也回到1：1平手。

今天賽前，飛力獅開季至今已經19局無失分，今天局數只能加上前面沒掉分的4局，停留在連續23局無失分，無法超越1994年兄弟象隊投手克力士的初登板連續25.1局無失分，位居史上第二。

6局上2出局後，董子恩先敲出安打，劉俊豪補上中外野的二壘安打，董子恩一口氣衝回本壘，締造悍將相隔8天的再次領先，前一次4月30日也是上一次悍將贏球的日子。

8局下陳鏞基從跨局投球的富藍戈手中敲出陽春砲，這發本季第2轟一棒將比數追平，只不過9局下獅隊1出局、滿壘局面沒能得分，雙方也以2：2進入延長賽。

延長賽10局上獅隊跨局投球的終結者陳韻文先掉分，不過10局下獅隊也從跨局的曾峻岳手中打下分數，潘傑楷敲出一壘安打並造成失誤，讓二壘上的林子豪跑回追平分，陳重羽再犧牲觸擊將潘傑楷推進上三壘，曾峻岳也退場休息，由林栚呈接手，結果陳聖平成功敲出高飛犧牲打拿下勝利。

悍將隊史（包含前身）開季最快吞下20敗紀錄，由1996年興農牛、2022年悍將的24場20敗並列，次快則是2011年興農牛隊的27場20敗，今天以開季7勝20敗追平這項紀錄，持續位居墊底，與第一名的獅隊勝差拉開到10.5場。

統一獅隊陳鏞基敲出追平陽春砲。圖／統一獅隊提供
統一獅隊陳鏞基敲出追平陽春砲。圖／統一獅隊提供

曾峻岳 潘傑楷

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