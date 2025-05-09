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中職／好神！後勁跨季14連勝 兄弟面前超車橫田久則紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台鋼雄鷹隊先發投手後勁。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊先發投手後勁。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊洋投後勁的不敗傳說繼續延伸，今天自己投出7局失2分的優質先發，而隊友魔鷹也以一發逆轉兩分砲相助，最終以6：2擊敗中信兄弟隊，後勁締造跨季連14勝，超越兄弟象投手横田久則獨居史上第三。

雄鷹今天首局就靠紀慶然二壘打後，曾子祐、王柏融2次推進先馳得點，不過2局下後勁控球突然失準，連2保送開局後被詹子賢敲安形成滿壘，江坤宇、林吳晉瑋2次滾地推進敲回2分，兄弟逆轉超前。

然而面對1：2的落後，前2打席都獲得四壞保送的魔鷹，在6局上前一棒王柏融敲安上壘後，將李振昌投出的球大力一揮，直接掃出中外野全壘打牆，一支兩分砲將比數逆轉為3：2，並且引爆單局6支安打、5分攻勢，瞬間拉開分差。

後勁度過第2局亂流後就一路回穩，以101球投完7局，被敲3支安打另有4次四壞，只失2分，另有3次三振，防禦率微幅上升到1.62，在本季第6場先發取得第4勝。

後勁去年加入雄鷹轉職先發後，就沒有吞下過敗投，加上在樂天桃猿時期以後援身分拿下的最後2勝，已經跨季14連勝，下一場要挑戰強森及郭進興並列的15連勝，而中職史上最多是潘威倫締造的21連勝「嘟嘟障礙」。

台鋼雄鷹隊魔鷹連續4場開轟。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊魔鷹連續4場開轟。圖／台鋼雄鷹隊提供

後勁 樂天桃猿 王柏融

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